Субота, 21 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп оголосив глобальний тариф 10% на імпорт

Денис Молотов
Трамп оголосив глобальний тариф 10% на імпорт
Фото ілюстративне: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив про введення нового глобального тарифу в розмірі 10% на імпорт з усіх країн світу. Про відповідне рішення він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

📢 «Мав велику честь щойно підписати в Овальному кабінеті указ про глобальний 10-відсотковий тариф для всіх країн», — зазначив він.

За словами американського лідера, указ почне діяти «майже негайно». Також він подякував за увагу до цього питання.

☝️ Водночас закон дозволяє президенту запроваджувати такий тариф на строк до 150 днів, хоча рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловив обурення через рішення Верховного суду США, який постановив, що він не має права самостійно встановлювати мита на імпорт. У відповідь президент заявив про намір підвищити чинні тарифи та ініціювати процедуру введення нових торговельних обмежень.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США наближаються до великої війни з Іраном –ЗМІ

ВАЖЛИВО

Переговори України, США та рф у Женеві завершилися

ВАЖЛИВО

Боїв на фронті за добу поменшало на чверть – карта від Генштабу

ПОДІЇ

Розвідка попередила про підготовку росією масштабної атаки

ВАЖЛИВО

Отруєння дитини: у Києві судитимуть матір з наркотичною залежністю

КРИМІНАЛ

Чернігів і Славутич повністю залишилися без електропостачання

ПОДІЇ

Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію

ПОДІЇ

На фронті відбулося 130 бойових зіткнень, ворог застосував понад 5 тис. дронів-камікадзе

ПОДІЇ

Вашингтон не змушує Київ і москву до угоди – Рубіо

ВАЖЛИВО

Зеленський: те, що ми готові до компромісу, не означає, що ми віддамо наші території

ПОДІЇ

Генсек НАТО заявив про «шалені втрати» рф в Україні

ВАЖЛИВО

СБУ затримала агентів рф, які підірвали фургон біля будівлі спецслужби у Києві

ПОДІЇ

На фронті за добу відбулося 237 бойових зіткнень, знищено 970 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

Розвідка заявила про німецькі компоненти в російських дронах

ВІЙНА

У Повітряних силах спростували чутки про іноземних пілотів F-16

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"