Трамп оголосив глобальний тариф 10% на імпорт

Президент США Дональд Трамп заявив про введення нового глобального тарифу в розмірі 10% на імпорт з усіх країн світу. Про відповідне рішення він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

📢 «Мав велику честь щойно підписати в Овальному кабінеті указ про глобальний 10-відсотковий тариф для всіх країн», — зазначив він.

За словами американського лідера, указ почне діяти «майже негайно». Також він подякував за увагу до цього питання.

☝️ Водночас закон дозволяє президенту запроваджувати такий тариф на строк до 150 днів, хоча рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловив обурення через рішення Верховного суду США, який постановив, що він не має права самостійно встановлювати мита на імпорт. У відповідь президент заявив про намір підвищити чинні тарифи та ініціювати процедуру введення нових торговельних обмежень.