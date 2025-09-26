П’ятниця, 26 Вересня, 2025
Дональд Трамп відновив смертну кару

Денис Молотов
Денис Молотов
Дональд Трамп відновив смертну кару

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 25 вересня 2025 року підписав указ, який фактично повертає смертну кару за особливо тяжкі злочини у Вашингтон. Документ було оприлюднено на офіційному сайті адміністрації Білого дому невдовзі після підписання.

Трамп ще під час виборчої кампанії наголошував, що відновлення смертної кари є ключовим елементом його стратегії безпеки. Він підкреслював, що така форма покарання має сильний превентивний ефект та може стримати потенційних злочинців, адже смертна кара «працює як потужний інструмент запобігання».

📢 «Відновлення смертної кари є пріоритетом для моєї адміністрації з першого дня її роботи відповідно до Указу 14164 від 20 січня 2025 року (Відновлення смертної кари та захист громадської безпеки)», – зазначено в документі.

Генеральна прокурорка США Памела Бонді у коментарі для Fox News напередодні наголосила, що виступає категорично проти будь-яких спроб скасування смертних вироків. Вона різко розкритикувала рішення попереднього президента Джо Байдена, який помилував 37 ув’язнених. Частину з них було переведено до в’язниці з максимальним рівнем безпеки у штаті Колорадо.

Після підписання указу Бонді заявила, що Міністерство юстиції США працюватиме над поширенням практики застосування смертної кари не лише у столиці, а й по всій території країни.

ℹ️ Нагадаємо, Верховний суд скасував смертну кару в окрузі Колумбія ще у 1972 році.  Рада округу офіційно закріпила цю заборону в 1981-му. Водночас за даними Death Penalty Information Center, сьогодні смертна кара чинна у 27 американських штатах. Її підтримка серед населення, особливо щодо осіб, винних у тяжких злочинах, останнім часом зростає.

☝️ Це не перша ініціатива Дональда Трампа у сфері кримінальної політики.

У день своєї інавгурації він підписав окремий документ, що зобов’язував генерального прокурора забезпечити штати необхідними препаратами для виконання смертних вироків. Тоді особливу увагу було приділено застосуванню цього виду покарання проти нелегальних мігрантів та осіб, причетних до вбивств правоохоронців.

👉 Також нагадаємо, що американський підрозділ TikTok US оцінено у $14 млрд  після угоди, яку схвалила адміністрація президента Дональда Трампа.

