Тестування на ВІЛ, боротьба з туберкульозом і гепатитами: звіт Луганської обласної ради

Під час засідання Луганської обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, учасники розглянули результати діяльності медичних закладів у першій половині 2025 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

📣 На обговорення були винесені ключові напрямки: перебіг масового тестування населення області, включно з представниками вразливих категорій, а також стан виконання Плану відновлення медичних послуг щодо ВІЛ, туберкульозу й вірусних гепатитів.

Заступниця голови Луганської ОВА Катерина Безгинська, яка головувала на заході, відзначила позитивні зрушення у доступності тестувань. На сьогодні у 20 медичних закладах області проводиться діагностика на ВІЛ, зокрема серед ключових груп ризику.

📢 «Профілактика інфікування ВІЛ серед ключових груп є важливою складовою стратегії подолання ВІЛ/СНІДу в Україні», – наголосила вона під час виступу.

📊 За словами керівника Луганського обласного медичного Центру соціально небезпечних інфекційних хвороб Романа Нужного, загалом протягом звітного періоду виконано 1 883 обстеження на ВІЛ. З них 206 тестів проведено методом ІФА, тоді як більшість — 1 677 — здійснено з використанням швидких тестів.

❗Серологічні ознаки ВІЛ були виявлені в однієї людини. Пацієнт пройшов додаткову діагностику та був одразу включений до програми антиретровірусної терапії.

З 1 809 людей, обстежених (за виключенням донорів і вагітних), до груп підвищеного ризику належали 152 людини.

Серед інших:

троє вживали ін’єкційні наркотики;

двоє мали статеві зв’язки з ВІЛ-позитивними партнерами;

також 80 осіб були призовниками.

Із загального числа протестованих 1 010 людей звернулися за тестом за ініціативою медиків, 18 з них зробили це анонімно. Ще 494 особи самостійно виявили бажання пройти тестування.

Упродовж півріччя в області проводилися також виїзні тестування. Вони охопили хаби, модульні містечка, шелтери, місця тимчасового розміщення ВПО, гуртожитки та інші локації, де проживають представники вразливих верств населення. Загалом було здійснено 63 таких виїзди.

Також регіон забезпечує стабільне лікування пацієнтів з ВІЛ та вірусними гепатитами B і С. Станом на зараз антиретровірусну терапію отримують 99 людей. У рамках лікування вірусних гепатитів зафіксовано: двоє людей пройшли курс від гепатиту B, ще 21 — від гепатиту C.

✅ В області також триває робота в напрямку боротьби з туберкульозом на рівні первинної медичної допомоги. Дев’ять закладів первинної ланки підписали договори на відповідний пакет медичних гарантій, який включає додаткову послугу супроводу та лікування хворих на туберкульоз. Медичні працівники, зокрема сімейні лікарі, пройшли профільне навчання.

✅ За перші шість місяців 2025 року скринінг на туберкульоз серед осіб з груп ризику пройшли 25 740 громадян. Це становить 58% від запланованої кількості у 44 449 осіб.

☝️ Також нагадаємо, що Комунальне некомерційне підприємство (КНП) «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» продовжує повноцінно функціонувати після релокації до Рівного.