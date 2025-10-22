Тарифи на електроенергію для населення залишаються незмінними

Вартість електроенергії для населення залишатиметься стабільною протягом зими. Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у середу, 22 жовтня.

За її словами, уряд ухвалив рішення продовжити дію покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за кВт-год.

Свириденко наголосила, що уряд також зберігає пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт-год на місяць встановлено тариф 2,64 грн за кВт-год, а за перевищення цього ліміту — 4,32 грн за кВт-год.

📢 «Це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Ми зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону», — зазначила прем’єр-міністр.

☝️ Урядове рішення є частиною ширшої політики енергетичної стабільності, спрямованої на те, щоб вартість електроенергії залишалася доступною навіть під час пікового навантаження в холодний період.

Раніше стало відомо, що НКРЕКП ухвалила рішення підвищити тарифи на розподіл електроенергії для непобутових споживачів. У середньому ці тарифи зростуть на 14% для першого класу напруги та на 23% — для другого.

Водночас для побутових споживачів, як підкреслила Свириденко, вартість електроенергії залишається незмінною.

Згідно з чинним рішенням, принаймні до 31 жовтня зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних і колективних побутових споживачів — 4,32 грн за кВт-год.

👉 Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на підвищення ефективності захисту критичної інфраструктури та пришвидшення процесів її відновлення після атак.