Четвер, 31 Липня, 2025
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Сибіга закликав анулювати всі «дедлайни» для путіна після атаки на Київ

Денис Молотов
Денис Молотов
Сибіга закликав анулювати всі «дедлайни» для путіна після атаки на Київ

Після обстрілу Києва глава МЗС України Андрій Сибіга виступив із різкою заявою, закликавши світову спільноту «скасувати всі часові рамки», надані російському диктатору володимиру путіну. Про це міністр написав у соцмережі X (колишній Twitter) у четвер, 31 липня.

📢 «Мабуть, час скоротити до нуля всі часові рамки, надані путіну для демонстрації конструктивного підходу. Президент США Дональд Трамп був дуже щедрим і дуже терплячим з путіним, намагаючись знайти рішення», – підкреслив Сибіга.

☝️У своїй публікації дипломат заявив, що путін навмисно веде агресивну політику, ігноруючи будь-які спроби зупинити війну.

📢 «путін робить це навмисно. Його не хвилюють жодні спроби покласти край убивствам. Він прагне лише руйнувати та вбивати. Тому що все існування цього воєнного злочинця ґрунтується на цій безглуздій війні, яку він не може виграти, але й відмовляється закінчувати. Він має постати перед правосуддям», – наголосив міністр.

Сибіга також заявив про необхідність запровадження жорсткіших заходів впливу на москву:

📢 «Час змусити його відчути біль і наслідки свого вибору. Час чинити максимальний тиск на москву. Час синхронізувати всі кроки щодо санкцій. Час досягти миру через силу», – закликав він.

👉 Нагадаємо, що в ніч на 31 липня росія здійснила комбіновану атаку на Київ за допомогою ракет і дронів. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше одинадцять людей, серед яких одна дитина, ще понад 90 людей отримали поранення.

📌 Напередодні, 29 липня, президент США Дональд Трамп заявив про скорочення терміну свого ультиматуму щодо перемир’я в Україні – з 50 до 10 днів.

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