Атака на Київ: збільшилась кількість жертв російського терору

Кількість загиблих у Києві зросла до одинадцяти людей внаслідок масштабного російського обстрілу, що стався в ніч на 31 липня. Відповідну інформацію оприлюднило Міністерство внутрішніх справ (МВС) України у четвер. Під час рятувальної операції продовжують розбирати завали зруйнованих будівель, де, ймовірно, можуть залишатися люди.

☝️ Станом на 15:30 поблизу багатоповерхівок, які зазнали найбільших руйнувань, тривають активні пошуково-рятувальні заходи. Як уточнює МВС, фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій вже вивезли близько 500 тонн уламків конструкцій, що залишилися після обстрілу. Також з території прибрано 36 повністю знищених автомобілів.

📢 «Станом на 15:30 поблизу зруйнованих багатоповерхівок тривають пошуково-рятувальні роботи. Працівники ДСНС вже вивезли майже 500 тонн будівельних конструкцій, прибрали 36 знищених транспортних засобів. До пошуку людей під завалами залучено чотири кінологічні розрахунки. Психологи поліції та ДСНС надали допомогу майже сотні потерпілих», – йдеться у повідомленні МВС.

Поліція продовжує фіксувати повідомлення від мешканців щодо збитків, завданих ворожою атакою. Вже надійшло близько 2000 звернень, серед яких значна частина стосується пошкодженого чи знищеного майна. Слідчі оперативно приймають відповідні заяви безпосередньо на місці подій.

Також у районах, що зазнали обстрілів, розгорнуто роботу мобільних підрозділів Державної міграційної служби та сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ. Ці структури допомагають мешканцям, які залишились без документів через ракетний обстріл.

Загалом до проведення рятувальних заходів та ліквідації наслідків російської атаки залучено понад 1200 рятувальників, працівників поліції, медиків та інших служб екстреного реагування.

📢 «Станом на 16:45 кількість загиблих зросла до 11 осіб. Внаслідок ворожої атаки постраждали 94 особи, ще 24 людини врятували. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці продовжують працювати рятувальники, психологи, волонтери та інші екстрені служби. Щиро вдячні всім, хто пліч-о-пліч із рятувальниками бореться за життя людей», – зазначили у ДСНС.

Служба МВС також повідомила, що серед 11 загиблих є одна дитина. Також унаслідок обстрілу постраждали щонайменше 94 особи, з яких 11 — діти. Надзвичайники продовжують пошукові роботи у кількох локаціях, де фіксувалися прямі влучання або руйнування.

📢 «Кількість загиблих у Києві зросла до 11 людей, з них — 1 дитина. Постраждало 93 особи, з них — 11 дітей. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають. Інформація оновлюється», — поінформували у Міністерстві внутрішніх справ.

📉 Нагадаємо, що раніше офіційно повідомлялося про вісім загиблих та 135 поранених унаслідок ворожого обстрілу столиці. Ще раніше було відомо про шістьох вбитих росіянами цивільних людей в столиці. Проте станом на вечір 31 липня дані були уточнені та оновлені відповідними службами.

🏚️ Попередньо відомо, що в столиці постраждали понад 100 будівель. Багато з них отримали серйозні пошкодження: вибиті вікна, зруйновані перекриття, знищені квартири. Частина об’єктів перебуває у критичному стані.

За словами рятувальників, у місцях, де сталися влучання, умови роботи надзвичайно складні. Серед завалів усе ще можуть бути живі люди, тому пошуково-рятувальні роботи не припиняються ні вдень, ні вночі.

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🛡️ У МВС, ДСНС та поліції підкреслюють, що робитимуть усе можливе для порятунку кожного, хто міг опинитися під уламками зруйнованих конструкцій. Усі служби працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо:

🚨 У ніч на 31 липня Україна зазнала однієї з найбільших атак за останні тижні. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, росія випустила по українських містах 317 дронів та ракет різних типів. Основним напрямом удару став Київ.

📢 «У ніч на 31 липня росія запустила по Україні 317 дронів і ракет. Основним напрямком удару став Київ. Підрозділи ППО і РЕБ перехопили 288 БпЛА, три крилаті ракети Іскандер-К», — повідомили військові.

❗ Влада закликає мешканців Києва залишатися пильними та дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги. У разі виявлення підозрілих предметів або сигналів про завали необхідно негайно повідомляти служби.

👨‍👩‍👧‍👦 Волонтери, психологи, медики та соціальні працівники продовжують надавати допомогу постраждалим родинам. У Києві відкрито декілька пунктів тимчасового перебування для тих, хто залишився без житла.