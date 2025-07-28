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Трамп зменшив путіну термін на припинення війни в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп зменшив путіну термін на припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив про своє рішення зменшити раніше визначений термін для російського диктатора володимира путіна на досягнення мирної угоди з Україною. Про це він повідомив журналістам у понеділок, 28 липня, під час спілкування з пресою. Замість обіцяних раніше 50 днів, які мали завершитися 3 вересня, новий дедлайн складатиме приблизно 10–12 днів.

📢 «Я дуже розчарований у “президенті” путіні. То ж нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого терміну, бо, гадаю, я вже знаю відповідь, що буде», — заявив Трамп, коментуючи свою зміну підходу до російського диктатора.

Американський лідер пригадав, що неодноразово розмовляв із путіним, закликаючи його припинити військову агресію проти України. Однак після кожної з цих розмов, за словами Трампа, кремль продовжував атакувати мирні міста.

📢 «Ми п’ять разів вже могли дійти згоди. Я багато говорив з президентом путіним, і розмови йшли дуже добре – кожен з цих п’яти чи чотирьох разів, коли ми дискутували, багато разів. А потім президент” путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва, і вбиває багато людей у будинку для людей похилого віку, і тіла лежать на вулицях. Так робити не можна», — наголосив він.

Хоча спочатку Трамп не уточнив, скільки саме часу тепер залишиться у путіна на припинення вогню. Згодом стало відомо, що новий термін складе близько 10 або 12 днів. Таку інформацію оприлюднило видання Clash Report.

📢 «Я збираюся встановити новий дедлайн приблизно на 10 або 12 днів, починаючи з сьогоднішнього дня. Ми просто не бачимо жодного прогресу», — сказав Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

☝️ Нагадаємо, ще 14 липня Трамп попередив, що у разі, якщо кремль не піде на переговори до встановленої ним дати, США можуть ввести «дуже суворі тарифи» проти росії. Проте кремль уже дав зрозуміти, що не має наміру зупиняти війну до завершення терміну ультиматуму.

Більше того, під час третього раунду мирних переговорів українська сторона запропонувала організувати особисту зустріч лідерів до кінця серпня, однак представник кремля дмитро пєсков поставив під сумнів можливість її проведення.

На тлі зростаючого розчарування у позиції путіна, Трамп запевнив, що не залишить Україну без допомоги. Він підтвердив наміри збільшити обсяги постачання озброєння. За його словами, нові пакети військової підтримки вже схвалені та готуються до передачі.

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