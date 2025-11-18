Вівторок, 18 Листопада, 2025
Суми залишилися без водопостачання – МВА

Суми залишилися без водопостачання через аварію на колекторі, про що 18 листопада повідомила міська військова адміністрація (МВА). У місті зафіксовано прорив на одній із ключових ділянок мережі, що спричинило повне припинення подачі води до житлових будинків та низки об’єктів соціальної інфраструктури.

☝️ У МВА уточнили, що для населення організовано підвіз технічної води. Пункти видачі діють безперервно та розгорнуті в різних мікрорайонах, щоб мешканці могли отримати воду у будь-який час. Підвіз здійснюється спеціалізованим транспортом, і розклад руху автоцистерн намагаються адаптувати до потреб кожного району.

Раніше адміністрація інформувала про сам прорив на напірному колекторі. До місця аварії одразу виїхали аварійно-ремонтні бригади, які працювали всю ніч. За офіційними даними, ремонтні роботи тривають і зараз, а масштаб пошкодження виявився більшим, ніж очікували фахівці.

📢 У повідомленнях наголошується, що ліквідація пориву потребує додаткового часу, тому водопостачання буде відновлене лише після завершення всього комплексу аварійних робіт.

Влада запевняє, що роблять усе можливе, щоб мінімізувати дискомфорт та повернути стабільну подачу води у найкоротші строки.

☝️ Нагадаємо, 25 жовтня кілька районів Львова тимчасово залишилися без води через аварію на мережі «Львівводоканалу». У Києві також доводилося перекривати рух та змінювати маршрути тролейбусів після прориву на водопроводі.

👉 Також раніше у Чернігові після російських ударів уся критична інфраструктура перейшла на живлення з генераторів. Виникли перебої з водопостачанням, в деяких місцях організовано точковий підвіз води

