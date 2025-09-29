Понеділок, 29 Вересня, 2025
Старобільська громада спрямувала 570 тисяч гривень на підтримку військових і їхніх дітей

Денис Молотов
У вересні Старобільська громада виплатила військовослужбовцям та їхнім родинам 570 тисяч гривень. Про це у понеділок, 29 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

За даними ОВА, фінансову допомогу отримали дев’ятеро Захисників та Захисниць, які беруть або брали участь у бойових діях, а також у заходах, необхідних для забезпечення національної безпеки та оборони України. Кожному з них було виплачено по 15 тисяч гривень. Йдеться про військовослужбовців, що стали на захист держави після 24 лютого 2022 року у відповідь на агресію російської федерації.

Крім того, 26 мешканців громади отримали одноразову грошову підтримку в розмірі по 5 тисяч гривень. Ці кошти були призначені до Дня Захисників та Захисниць України.

Окремо підтримку надали дітям військових. Загалом 61 дитина отримала по 5 тисяч гривень, приурочених до Дня знань. Таке рішення стало частиною роботи з підтримки родин, життя яких безпосередньо пов’язане зі службою у Збройних силах України.

☝️ Як зазначає Луганська обласна військова адміністрація, усі виплати здійснені в межах Комплексної програми підтримки учасників бойових дій, військовослужбовців, осіб, прирівняних до них, та членів їхніх сімей на 2024–2025 роки.

📲 Для отримання додаткової інформації адміністрація надала телефон:

  • 099 227 57 21.

👉 Також нагадаємо, що у Кремінській громаді запроваджено нову програму соціальної підтримки, яка передбачає щомісячні виплати на проживання для людей, звільнених з полону.

