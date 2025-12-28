Стармер не приєднався до розмови Зеленського з європейськими лідерами

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не зміг особисто взяти участь у телефонній конференції з шостим президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн, яка відбулася 27 грудня. Про це повідомляє The Telegraph у неділю, 28 грудня.

☝️ Замість глави британського уряду у розмові взяв участь радник прем’єр-міністра з національної безпеки Джонатан Пауелл. Він і представляв позицію Лондона під час обговорення.

За інформацією видання, причиною відсутності Кіра Стармера став «брак часу». На Даунінг-стріт наголосили, що участь прем’єра в цій телефонній конференції не була запланована заздалегідь. А сам формат зустрічі передбачав участь не лише глав держав.

📢 Як зазначається, до переговорів долучилися також численні радники з національної безпеки інших європейських країн. Це підкреслює робочий та координаційний характер розмови.

Водночас у британському уряді запевнили, що Кір Стармер залишається у постійному та тісному контакті з Володимиром Зеленським, а взаємодія між Лондоном і Києвом триває на всіх рівнях.

Нагадаємо, напередодні європейські лідери та партнери підтвердили підтримку України у контексті майбутніх переговорів шостого президента України з лідером США Дональдом Трампом.

☝️ Зустріч президентів України та США запланована на 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида. Її було перенесено на більш ранній час за Києвом.