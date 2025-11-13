США запровадили санкції проти українських компаній

Українські компанії потрапили під санкції США через підозру у співпраці з Іраном у сфері виробництва балістичних ракет і безпілотників. Як повідомляє сайт Міністерства фінансів США від 12 листопада, іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використовував дві зареєстровані в Україні фірми як підставні структури для реалізації своїх схем.

Представник американського Мінфіну Джон К. Герлі зазначив, що Іран активно користується глобальними фінансовими системами для відмивання коштів, закупівлі компонентів для озброєнь і фінансування терористичних організацій.

У відомстві підкреслили, що мета обмежень — перекрити Ірану доступ до технологій, необхідних для створення озброєнь. Їх Тегеран постачає росії для війни, у тому числі й проти України.

До нового санкційного списку США внесено 32 фізичних і юридичних осіб із кількох країн — Ірану, ОАЕ, Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини та України.

Серед українських структур під санкції потрапили ТОВ «ГК Імператив Україна» та ТОВ «Екофера».

За даними Мінфіну США, ці компанії брали участь у постачанні аерокосмічних матеріалів, зокрема індикаторів положення та магнітометрів, іранській державній компанії Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA). Ця компанія являється виробником військових літаків і дронів Ababil для Збройних сил Ірану.

У схемі також фігурує громадянка Ірану Батул Шафієї, яка здійснювала перекази коштів українським компаніям і організовувала постачання продукції «Екофери» до Ірану.

Ще один фігурант — Саїд Пахлавані Неджад, який виступав посередником між українськими структурами та компанією HESA. Він забезпечував продаж компонентів генераторів, двигунів, індикаторів орієнтації, сенсорів та іншого обладнання для потреб цієї іранської компанії.

Підсанкційна «ГК Імператив Україна»👇

З відкритих джерел відомо, що «ГК Імператив Україна» зареєстрована у Харкові, а її основний напрям діяльності — оптова торгівля господарськими товарами.

☝️ Нагадаємо, 27 вересня Рада Безпеки ООН за ініціативи Велика Британія – Франція – Німеччина відновила ембарго на постачання зброї Ірану. Тегеран було звинувачено у порушенні ядерної угоди 2015 року. Іран розкритикував це рішення.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко після переговорів із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном заявив про намір розвивати військову співпрацю між Білоруссю та Іраном.

👉 Також раніше Держсекретар США Марко Рубіо заявив про швидке поновлення жорстких санкцій проти іранського режиму.