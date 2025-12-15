США відкривають шлях росії до повернення у G20

Делегація росіян прибула до Вашингтона, де візьме участь у першому засіданні шерп країн G20 під головуванням Сполучених Штатів після тривалого періоду дипломатичної ізоляції. Про це в понеділок, 15 грудня, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на російські медіа.

Згідно з оприлюдненою інформацією, російську делегацію очолює шерпа рф Світлана Лукаш. До складу делегації також входять представники Міністерства закордонних справ, Міністерства фінансів та адміністрації президента росії.

Засідання шерп і фінансових представників країн-членів G20 заплановані на 15–16 грудня. Присутність росії на форумі розглядається як сигнал прагнення США залучити її до обговорення ключових економічних та геополітичних питань, водночас зберігаючи контроль над формуванням порядку денного.

Плани США на період їхнього головування у G20 у 2026 році передбачають акцент на дерегулюванні економіки, забезпеченні стабільних і доступних ланцюгів постачання енергоресурсів, а також інтеграції новітніх технологій. Очікується, що ці кроки сприятимуть посиленню глобальної стабільності та безпеки, а також створенню умов для більш прозорого міжнародного діалогу.

G20 є неформальним об’єднанням 19 провідних економік світу, а також Африканського Союзу та Європейського Союзу. На країни-учасниці припадає близько 85% світового ВВП, 75% глобальної торгівлі, а їхнє населення становить приблизно дві третини населення планети.

До складу G20 входять Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Німеччина, Південна Корея, Саудівська Аравія, Туреччина, Франція, США, Японія, Південна Африка та росія.

Засідання у форматі G20 відбуваються на рівні лідерів держав, міністрів фінансів і керівників центральних банків. А також шерп, які виконують функції урядових координаторів.

Останнім часом організація приділяє посилену увагу геополітичним питанням. Це перетворює її на важливу платформу для реагування на глобальні кризи та підтримання світової економічної стабільності.

