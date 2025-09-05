Субота, 6 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

США, Південна Корея та Японія проведуть спільні військові навчання

Денис Молотов
Денис Молотов
США, Південна Корея та Японія проведуть спільні військові навчання

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія у середині вересня проведуть масштабні тристоронні військові навчання під назвою Freedom Edge. Маневри триватимуть п’ять днів і мають на меті зміцнення співпраці у сфері безпеки та протидії зростаючим військовим загрозам з боку Північної Кореї.

Як повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap з посиланням на заяву Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, навчання відбудуться з 15 по 19 вересня у міжнародних водах на схід і південь від острова Чеджу, на межі Жовтого й Східнокитайського морів.

Ці тренування стануть уже третім раундом тристоронніх маневрів. Перші два відбулися в червні та листопаді 2023 року.

Водночас цьогорічні навчання стануть першими масштабними після вступу на посаду нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона та президента США Дональда Трампа.

Північна Корея традиційно відреагувала протестом. Пхеньян заявив, що спільні дії союзників є провокацією та пригрозив «відповіддю» у разі подальших маневрів. Водночас після першого етапу навчань у червні минулого року північнокорейська влада вже висловлювала обурення, називаючи ці дії спробою створити військовий блок на чолі зі США.

У JCS підкреслили, що Freedom Edge є частиною регулярної співпраці союзників, передбаченої договором про взаємну оборону. Назва нових навчань походить від двох щорічних двосторонніх тренувань. Їх Вашингтон багато років поспіль проводить окремо з Токіо та Сеулом — Freedom Shield і Keen Edge.

☝️ Нагадаємо, раніше військові США та Південної Кореї відпрацювали операції з блокування й штурму підземних тунелів у КНДР.

👉 Також раніше повідомлялось, що Трамп оголосив про перенесення штабу Космічного командування США з Колорадо-Спрінгс до міста Гантсвілл.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 122 бойові зіткнення, окупанти застосували 1970 дронів-камікадзе

ВІЙНА

У Києві пройшов протест проти закону про відповідальність військових

ВАЖЛИВО

Діти ВПО із громад Луганщини, окупованих у 2014 році, вирушили на відпочинок

ЛУГАНЩИНА

Україна відповість росії на удари по енергетиці – Зеленський

ВАЖЛИВО

На Херсонщині загинув фермер після атаки російського дрона

ВІЙНА

У Дніпрі відбувся захід з розвитку комунікативних навичок для ВПО

ЛУГАНЩИНА

Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО

ПОЛІТИКА

Зеленський провів переговори з Фіцо в Ужгороді

ВАЖЛИВО

Луганщина розширює мережу психологічної підтримки для постраждалих від війни

ЛУГАНЩИНА

40% Гази під контролем ізраїльських військ – ЦАГАЛ

ПОДІЇ

На фронті відбулося 103 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

В ЗСУ підтвердили атаку на Рязанський НПЗ та нафтобазу в Луганську

ВАЖЛИВО

Україна успішно протестувала власну далекобійну зброю – Зеленський

ВАЖЛИВО

путін погрожує ураженням будь-яких іноземних військ в Україні

ВАЖЛИВО

Лисичанська МВА доставила понад п’ять тисяч гуманітарних наборів для ВПО

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"