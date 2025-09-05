США, Південна Корея та Японія проведуть спільні військові навчання

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія у середині вересня проведуть масштабні тристоронні військові навчання під назвою Freedom Edge. Маневри триватимуть п’ять днів і мають на меті зміцнення співпраці у сфері безпеки та протидії зростаючим військовим загрозам з боку Північної Кореї.

Як повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap з посиланням на заяву Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, навчання відбудуться з 15 по 19 вересня у міжнародних водах на схід і південь від острова Чеджу, на межі Жовтого й Східнокитайського морів.

Ці тренування стануть уже третім раундом тристоронніх маневрів. Перші два відбулися в червні та листопаді 2023 року.

Водночас цьогорічні навчання стануть першими масштабними після вступу на посаду нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона та президента США Дональда Трампа.

Північна Корея традиційно відреагувала протестом. Пхеньян заявив, що спільні дії союзників є провокацією та пригрозив «відповіддю» у разі подальших маневрів. Водночас після першого етапу навчань у червні минулого року північнокорейська влада вже висловлювала обурення, називаючи ці дії спробою створити військовий блок на чолі зі США.

У JCS підкреслили, що Freedom Edge є частиною регулярної співпраці союзників, передбаченої договором про взаємну оборону. Назва нових навчань походить від двох щорічних двосторонніх тренувань. Їх Вашингтон багато років поспіль проводить окремо з Токіо та Сеулом — Freedom Shield і Keen Edge.

☝️ Нагадаємо, раніше військові США та Південної Кореї відпрацювали операції з блокування й штурму підземних тунелів у КНДР.

👉 Також раніше повідомлялось, що Трамп оголосив про перенесення штабу Космічного командування США з Колорадо-Спрінгс до міста Гантсвілл.