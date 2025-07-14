Понеділок, 14 Липня, 2025
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США можуть озброїти Україну для ударів по москві – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
США можуть озброїти Україну для ударів по москві - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у понеділок оголосить новий план озброєння України, який вперше включатиме наступальну зброю. Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на два джерела, обізнані з планами американського лідера.

☝️ Надання наступальної зброї стане важливим поворотом у позиції Трампа, який до цього здебільшого натякав лише на поставки оборонного озброєння, щоб не провокувати ескалацію з боку росії.

За даними джерел, мова може йти про ракети великої дальності. Вони будуть здатні вражати цілі в глибокому тилу на росії — зокрема, навіть у москві. Однак остаточного рішення президента США щодо цього поки що немає.

📢 Сенатор-республіканець Ліндсі Грем зазначив: «Трамп дуже розлючений на путіна (і) його завтрашня заява буде дуже агресивною».

Представлення ініціативи має відбутися під час запланованої зустрічі Дональда Трампа з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За планом, європейські країни покриватимуть витрати на озброєння американського виробництва, яке потім буде передано Україні.

Axios уточнює, що саме шостий президент України Володимир Зеленський запропонував цю ідею під час саміту НАТО, який відбувся два тижні тому.

📞 За словами джерел, ключову роль у зміні позиції Трампа відіграла телефонна розмова 3 липня з володимиром путіним, під час якої останній дав чітко зрозуміти намір і надалі ескалувати війну проти України.

☝️ Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов раніше заявляв: «США продовжать підтримку України. Найближчим часом ми можемо очікувати постачання додаткових систем ППО». Він також підкреслив, що Дональд Трамп — людина послідовна, і не варто судити про нього виключно за медійними образами.

👉 Також відомо, що в понеділок, 14 липня, в Україну прибув Кіт Келлогспеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України.

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