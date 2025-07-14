Понеділок, 14 Липня, 2025
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Келлог у Києві: США і Україна координують політику проти росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Келлог у Києві: США і Україна координують політику проти росії

У понеділок, 14 липня, в Україну прибув Кіт Келлог, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Візит тривалий, і, за словами Єрмака, ключовими темами переговорів між представниками США та України стануть:

  • оборонна підтримка;
  • зміцнення національної безпеки;
  • постачання озброєння;
  • санкційна політика проти рф;
  • захист цивільного населення;
  • посилення двосторонньої співпраці.

📢 «росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу — це принцип президента США Дональда Трампа, і ми підтримуємо цей підхід», — наголосив Єрмак.

☝️ Кіт Келлог раніше вже заявляв про намір відвідати Київ. Про це він повідомив у Римі, де минулого тижня тривав форум з питань відновлення України URC-2025.

📌 Тим часом президент США Дональд Трамп анонсував важливу заяву щодо відносин з росією, яка має бути оприлюднена цього ж дня — у понеділок, 14 липня. Очікується, що вона стосуватиметься майбутнього формату співпраці між Вашингтоном і Києвом, а також нового курсу у сфері безпеки.

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