Келлог у Києві: США і Україна координують політику проти росії

У понеділок, 14 липня, в Україну прибув Кіт Келлог, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.
Візит тривалий, і, за словами Єрмака, ключовими темами переговорів між представниками США та України стануть:
- оборонна підтримка;
- зміцнення національної безпеки;
- постачання озброєння;
- санкційна політика проти рф;
- захист цивільного населення;
- посилення двосторонньої співпраці.
📢 «росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу — це принцип президента США Дональда Трампа, і ми підтримуємо цей підхід», — наголосив Єрмак.
☝️ Кіт Келлог раніше вже заявляв про намір відвідати Київ. Про це він повідомив у Римі, де минулого тижня тривав форум з питань відновлення України URC-2025.
📌 Тим часом президент США Дональд Трамп анонсував важливу заяву щодо відносин з росією, яка має бути оприлюднена цього ж дня — у понеділок, 14 липня. Очікується, що вона стосуватиметься майбутнього формату співпраці між Вашингтоном і Києвом, а також нового курсу у сфері безпеки.