США готують «велике оголошення» про постачання зброї Україні

Сполучені Штати Америки готуються зробити «велике оголошення» про постачання зброї Україні вже 15 жовтня. Про це повідомив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер під час пресконференції у Брюсселі, передає TMT.

Дипломат не розкрив деталей нового пакета військової допомоги, однак наголосив на необхідності активнішої участі країн Південної Європи у підтримці України. Йдеться, зокрема, про участь у програмі НАТО PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння коштом європейських держав.

📢 «Президент Трамп надав Україні найкращу у світі зброю: вона їй потрібна, вона її прагне. Ця програма життєво важлива, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів. Я закликав би тих, хто ще не приєднався, зробити це», — заявив Вітакер.

Анонс з’явився на тлі дискусій щодо можливості передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. На початку жовтня президент США Дональд Трамп зазначив, що «майже ухвалив рішення» про такі постачання. Уже 12 жовтня він уточнив, що може передати Tomahawk Києву у випадку, якщо росія відмовиться розпочати мирні переговори.

Ініціатива щодо Tomahawk пролунала під час закритої зустрічі Трампа та Володимира Зеленського на полях Генеральної асамблеї ООН. Український президент пізніше розповів, що американський лідер відреагував на прохання Києва обіцянкою «працювати над цим».

📢 «Удари ракетами Tomahawk, якщо Вашингтон їх передасть Києву, завдаватимуть лише по військових цілях, зокрема по енергетичній інфраструктурі росії», — наголосив Зеленський.

12 жовтня президенти США та України провели другу за два дні телефонну розмову, під час якої обговорили питання посилення ППО, постачання Tomahawk і подальшу співпрацю у сфері оборони. Наступна особиста зустріч Трампа та Зеленського запланована на 17 жовтня у Білому домі.

Як повідомляє Axios, ключовими темами переговорів стануть постачання систем ППО та далекобійних ударних засобів, включно з Tomahawk.

ℹ️ За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), дальність польоту цих ракет становить від 1600 до 2500 км. У разі передачі Україні їхня зона ураження охоплюватиме до 1 945 російських військових об’єктів. На думку експертів, такі можливості дозволять Збройним силам України послабити тилові райони рф та ускладнити логістику її армії на фронті.

👉 Також нагадаємо, що американська оборонна компанія Oshkosh Defense представила на AUSA 2025 нову мобільну установку X-MAV, призначену для запуску крилатих ракет Tomahawk.