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Судитимуть трьох керівників окупаційних «правоохоронних органів» на Луганщині

СБУ передала до суду справи очільника окупаційної поліції Антрацита, керівника «митного посту» в Старобільську та керівниці міграційного підрозділу в Ровеньках. Усіх трьох обвинувачують у колабораційній діяльності.

Денис Молотов
Денис Молотов
Судитимуть трьох керівників окупаційних «правоохоронних органів» на Луганщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / СБУ / 05.11.2026

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо трьох мешканців Луганської області, які, за даними слідства, добровільно погодилися керувати незаконними «правоохоронними органами» на окупованій території. Обвинувальні акти передали до суду, повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Фігурантам інкримінують колабораційну діяльність за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

За версією слідства, обвинувачені організували роботу підпорядкованих їм структур і забезпечували виконання завдань російської окупаційної влади. Справи стосуються підрозділів в Антрациті, Старобільську та Ровеньках.

Що встановило слідство
Судитимуть трьох керівників окупаційних «правоохоронних органів» на Луганщині 01
Служба безпеки України / СБУ / 05.11.2026

🔹 Перший обвинувачений улітку 2024 року очолив так званий «відділ мвс рф “Антрацитівський”». За даними СБУ, він забезпечує дотримання встановленого окупантами «порядку» та організовує незаконне кримінальне переслідування місцевих жителів із застосуванням російського законодавства.

🔹 Другий фігурант долучився до окупаційних структур після початку повномасштабного вторгнення. Він обійняв посаду «начальника Старобільського митного посту Луганської митниці».

Слідчі встановили, що цей незаконно створений «внутрішній митний пост» використовували для оформлення документів на вивезення майна з Луганщини. Під виглядом «експортно-імпортних операцій» окупанти вивозили українську сільськогосподарську продукцію, промислове обладнання та інше майно. За версією обвинувачення, керівник посту забезпечував документальне оформлення цих операцій.

🔹 Третя фігурантка на початку 2024 року очолила «відділ з питань міграції» окупаційного підрозділу мвс рф у Ровеньках. Її діяльність, за даними СБУ, була пов’язана з упровадженням міграційної політики держави-агресора. Зокрема, йдеться про примусову паспортизацію місцевого населення.

⚖️ Усіх трьох обвинувачених оголосили в розшук. У разі доведення вини їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснювала Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру мешканцю Луганщини, який у 2025–2026 роках керував захопленим хімічним підприємством і, за версією слідства, забезпечував постачання його майна для російського військово-промислового комплексу.

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