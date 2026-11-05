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Справа «Карфаген»: Ценова взяли під варту з можливістю внесення 15 млн грн застави

Прокуратура просила визначити посадовцю Нацполіції заставу у 20 млн грн, а захист наполягав на домашньому арешті. За версією слідства, Володимир Ценов забезпечував прикриття шахрайських колцентрів і разом зі спільниками отримав понад 220 тисяч доларів.

Денис Молотов
Денис Молотов
Справа «Карфаген»: Ценова взяли під варту з можливістю внесення 15 млн грн застави
Фото: скриншот відкритого судового засідання / УНІАН / Telegram / 05.11.2026

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимиру Ценову. Посадовця взяли під варту на 60 днів із можливістю внесення 15 млн грн застави. Про це повідомив кореспондент «Главкому» із зали суду, передає УНІАН.

Ценов є фігурантом розслідування НАБУ та САП у межах операції «Карфаген». В оприлюднених матеріалах слідства він фігурує під псевдонімом «Прайс».

Справа «Карфаген»: Ценова взяли під варту з можливістю внесення 15 млн грн застави 01
Фото: скриншот відкритого судового засідання / УНІАН / Telegram / 05.11.2026

Під час засідання прокурор заявив, що посадовець щонайменше пів року сприяв безперешкодній роботі шахрайських колцентрів. За версією слідства, він давав вказівки не припиняти їхню діяльність за конкретними адресами.

Крім того, як стверджує сторона обвинувачення, Ценов допомагав повертати майно, вилучене під час обшуків. За таке сприяння посадовець разом зі спільниками, за словами прокурора, отримав понад 220 тисяч доларів.

📢 «Ці гроші призначалися не лише йому, а й третім особам із керівництва правоохоронних органів, Офісу генпрокурора, СБУ та Нацполіції», – пояснив прокурор, повідомляє УНІАН.

Що просили прокуратура та захист

Сторона обвинувачення наполягала на триманні Ценова під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Початок розгляду цього клопотання у ВАКС також підтвердило агентство «Інтерфакс-Україна».

Адвокат Андрій Школяр просив застосувати до підозрюваного домашній арешт. Якщо суд вирішить обрати тримання під вартою, захист пропонував визначити значно меншу заставу – 998 400 грн.

Сам Ценов під час виступу був небагатослівним і заявив, що підтримує позицію свого адвоката. За повідомленням кореспондента УНІАН, журналісти також запитали посадовця, кому належала ідея ламати людям ноги молотком. Він не відповів і лише усміхнувся.

Після заслуховування сторін суд пішов до нарадчої кімнати, а згодом оголосив рішення. Визначена застава виявилася на 5 млн грн меншою, ніж просила прокуратура. Клопотання захисту про домашній арешт суд не підтримав.

Прокурор також повідомив, що в цьому епізоді операції «Карфаген» підозри отримали п’ятеро осіб: поліцейські Володимир Ценов та Олександр Дем’янчук, співробітник СБУ Сергій Дука, Андрій Осіпов і наближений до нього Рибалко на прізвисько «Боксер».

НАБУ офіційно підтвердило повідомлення про п’ять підозр. За даними бюро, йдеться про організацію, учасники якої використовували зв’язки у правоохоронних органах для прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. Загалом слідство встановило щонайменше 12 імовірних учасників угруповання.

⚠️ Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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