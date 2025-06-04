Співак Микита Ломакін про жорстку мобілізацію до ЗСУ

Українського співака Микиту Ломакіна мобілізували до лав Сил оборони. Про це 27-річний артист повідомив у своєму Instagram, опублікувавши фото у військовій формі.

📝 У дописі Ломакін зізнався, що мобілізація стала для нього непростим досвідом.

📢 «Мене мобілізували достатньо жорстко, як і багатьох чоловіків нашої країни. З першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти, був розчарований у людяності і світі після почутого і побаченого. Тепер я спостерігаю зсередини, що війна накоїла в душах та думках людей», — написав він.

☝️ Попри важкий старт, співак зазначив, що поступово звикає до нової реальності. Іноді він навіть пише пісні у блокноті, що стало своєрідною формою адаптації.

📢 «Співчувайте людям! Це відкриє вам очі на прийняття особистих труднощів та прибере заздрість та ненависть», — закликав артист.

📸 На оприлюдненому знімку Ломакін позує у військовому однострої. Його останній допис у соцмережах датувався кінцем березня. Після цього він тимчасово зник із інформаційного простору.

Микита Ломакін здобув популярність завдяки участі у вокальних проєктах «X-Фактор» та «Голос країни 11».

📌 Нагадаємо, раніше актор Андрій Ісаєнко, відомий за роллю в серіалі «Жіночий лікар», заявив про готовність узяти до рук зброю, якщо отримає повістку.

☝️ Також раніше стало відомо, що у Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, група з близько сотні рішуче налаштованих громадян протидіяла співробітникам ТЦК та СП. Зазначено, що співробітники відомства перебували на службовому авто Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.