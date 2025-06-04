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Співак Микита Ломакін про жорстку мобілізацію до ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Співак Микита Ломакін про жорстку мобілізацію до ЗСУ

Українського співака Микиту Ломакіна мобілізували до лав Сил оборони. Про це 27-річний артист повідомив у своєму Instagram, опублікувавши фото у військовій формі.

📝 У дописі Ломакін зізнався, що мобілізація стала для нього непростим досвідом.

Співак Микита Ломакін про жорстку мобілізація до ЗСУ📢 «Мене мобілізували достатньо жорстко, як і багатьох чоловіків нашої країни. З першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти, був розчарований у людяності і світі після почутого і побаченого. Тепер я спостерігаю зсередини, що війна накоїла в душах та думках людей», — написав він.

☝️ Попри важкий старт, співак зазначив, що поступово звикає до нової реальності. Іноді він навіть пише пісні у блокноті, що стало своєрідною формою адаптації.

📢 «Співчувайте людям! Це відкриє вам очі на прийняття особистих труднощів та прибере заздрість та ненависть», — закликав артист.

📸 На оприлюдненому знімку Ломакін позує у військовому однострої. Його останній допис у соцмережах датувався кінцем березня. Після цього він тимчасово зник із інформаційного простору.

Микита Ломакін здобув популярність завдяки участі у вокальних проєктах «X-Фактор» та «Голос країни 11».

📌 Нагадаємо, раніше актор Андрій Ісаєнко, відомий за роллю в серіалі «Жіночий лікар», заявив про готовність узяти до рук зброю, якщо отримає повістку.

☝️ Також раніше стало відомо, що у Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, група з близько сотні рішуче налаштованих громадян протидіяла співробітникам ТЦК та СП. Зазначено, що співробітники відомства перебували на службовому авто Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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