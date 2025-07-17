Словаччина не готова відмовитися від російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив категорично проти ініціативи Європейського Союзу REPowerEU. Вона передбачає повну відмову від російського газу з 1 січня 2028 року. Про свою позицію він повідомив у відкритому листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. А також публічно підтвердив її у соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «Словацька Республіка ніколи не підтримає ініціативу REPowerEU у сфері постачання газу, оскільки вона завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього ЄС. Поданням цієї пропозиції ЄК грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Єврорадою», — заявив глава уряду.

Фіцо визнав, що Словаччина не має можливості накласти вето на цю ініціативу REPowerEU. Однак, він вважає її «санкційною» і прямо пов’язує з 18-м пакетом обмежень проти росії.

📢 «Ми вважаємо цю пропозицію санкційною і тому, природно, пов’язуємо її із запропонованим 18-м пакетом санкцій проти рф. Тому ми очікуємо, що голосування щодо 18-го пакета може відбутися лише після того, як будуть вирішені суттєві ризики, пов’язані з REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року», — зазначив Фіцо.

Прем’єр наголосив, що ініціативу Єврокомісії не підтримують ані словацькі опозиційні сили, ані представники бізнесу. Відтак він закликав Єврокомісію до подальших переговорів з урядом у Братиславі.

📢 «За цих обставин я прошу Вас використати найближчі години та дні для продовження діалогу між урядом Словаччини та Єврокомісією. Зокрема, в інтересах чіткого тлумачення зобов’язань, які ЄК бере на себе на політичному рівні та які сформульовані у Вашому листі від 15 липня 2025 року», — додав Фіцо.

Він також зазначив, що до завершення консультацій Словаччина проситиме про відтермінування голосування щодо 18-го пакета санкцій.

☝️ Раніше цього тижня прем’єр Словаччини заявив, що Братислава отримала певні гарантії з боку Єврокомісії у зв’язку з майбутньою відмовою від російського газу. За його словами, домовленість була досягнута в обмін на підтримку санкційного пакета.