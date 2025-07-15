Єврокомісія надала Словаччині гарантії щодо газу в обмін на санкції проти росії

Словаччина отримала гарантії від Європейської комісії (ЄК) у відповідь на занепокоєння щодо припинення імпорту російського газу до ЄС з 1 січня 2028 року. Про це у вівторок, 15 липня, заявив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо, слова якого цитує сербське видання Політика.

📢 «Братислава отримала конкретні запевнення від ЄК. Вони пов’язані із припиненням постачання російського газу до Євросоюзу з 2028 року», — зазначив глава уряду.

Згідно з повідомленням, ці гарантії стали результатом переговорів із Брюсселем та умовою підтримки нового — 18-го за рахунком — пакета санкцій проти росії.

🔻 Фіцо водночас відзначив, що не розкриватиме зміст домовленостей, доки не ознайомить із ними лідерів усіх політичних сил у країні. За його словами, він найближчим часом надішле відповідні документи партіям та чекатиме на їхню позицію.

📢 «Ми не будемо підтримувати новий санкційний пакет без мінімальних запобіжників із боку Європейської комісії, якщо буде затверджено демагогічну та збиткову пропозицію щодо повної відмови від російського газу з 1 січня 2028 року», — заявив словацький прем’єр.

Фіцо вкотре наголосив, що не дозволить перетворити країну на інструмент в руках Брюсселя. Він розкритикував методи тиску на національні уряди з боку європейських інституцій.

📢 «Попри те, що мені дуже хотілося б якнайшвидше завершити цю сумну главу в діяльності ЄК, я все ж залишаю за собою можливість не підтримати новий пакет санкцій. Це буде цирком і шантажем заради європейських грошей, спробою повалити законний словацький уряд і замінити його слухняною Словаччиною. Але навіть такі саморуйнівні битви часом мають глибокий моральний сенс», — додав глава Словацького уряду.

Попри рішучість, Фіцо визнав, що ухвалення санкційного пакета не залежить лише від позиції Словаччини. Адже, для його затвердження потрібна кваліфікована більшість країн-членів ЄС.

☝️ При цьому прем’єр не відкидає компромісного варіанту та заявив, що розгляд санкцій має відбутися вже найближчими днями.

👉 Нагадаємо

Словаччина раніше заявляла, що може погодитися на нові санкції проти росії лише за умови досягнення чітких домовленостей із європейськими партнерами, які дозволять компенсувати наслідки повного ембарго на імпорт російського газу.

За попередніми даними, Єврокомісія активно працювала над зняттям застережень Словаччини у рамках підготовки 18-го пакета обмежень. Цей документ передбачає подальше посилення економічного тиску на росію, включаючи енергетичні аспекти.