Сіверськодонецька МВА виплатила 900 тисяч гривень військовим під час відпустки

Сіверськодонецька МВА повідомила, що у вересні 30 військовослужбовців громади отримали фінансову підтримку під час відпустки. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА в четвер, 11 вересня.

Загальна сума виплат склала майже мільйон гривень — 900 тисяч. Одноразова допомога надавалася у рамках Комплексної програми підтримки Захисників та Захисниць України і членів їхніх родин на 2025 рік.

📢 «Наші військові, які перебувають у відпустці, отримали фінансову підтримку від громади. Загальна сума виплат склала 900 тисяч гривень. Це важливий внесок у забезпечення соціальних гарантій для тих, хто щодня ризикує життям, боронячи Україну», — зазначено в офіційному повідомленні.

☝️ У міській адміністрації підкреслили, що програма спрямована не лише на підтримку самих військових, а й на допомогу їхнім родинам. Вона дозволяє бійцям відчути турботу громади та спокій за близьких. Виділені кошти можуть бути використані на вирішення побутових потреб, відновлення після служби або лікування.

Виплати мають одноразовий характер, але поширюються на всіх військових громади, які підпадають під дію програми. Також наголошується, що допомога є підтвердженням солідарності та вдячності місцевої влади тим, хто щодня перебуває на передовій.

ℹ️ Для отримання детальної інформації щодо умов участі у програмі та переліку документів, які необхідно подати, громадянам пропонують скористатися офіційним сайтом адміністрації: посилання.

Додатково у повідомленні зазначені контактні телефони для консультацій:

📞 068-524-95-84 ;

📞 095-035-08-10 ;

📞 097-847-14-13.

👉 Також нагадаємо, що Сіверськодонецька міська військова адміністрація продовжує реалізацію програм підтримки військовослужбовців. За інформацією Луганської ОВА від 2 вересня, понад 1,5 мільйона гривень матеріальної допомоги вже спрямовано на підтримку 71 Захисника та Захисниці громади.