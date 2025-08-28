“Мадяр” наказав «засунути в дупу» Сіярто санкції проти нього

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді жорстко відреагував на рішення влади Угорщини запровадити проти нього санкції та заборонити в’їзд до Шенгенської зони. Військовий публічно звинуватив Будапешт у тому, що закупівля російської нафти напряму допомагає москві виготовляти ракети й дрони, які щодня б’ють по українських містах.

📢 «Засуньте в дупу, пане “танцюрист на кістках”, ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини», – звернувся він безпосередньо до міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Мадяр назвав заборону на поїздки до країн ЄС «дивним гумором Будапешта» і розкритикував аргументи угорських чиновників про загрозу суверенітету країни. Заяви про нібито небезпеку для державності Угорщини через удари ЗСУ по нафтопроводу «Дружба» він назвав відвертим популізмом.

Військовий наголосив, що як етнічний угорець і командир українських військових, він має чітку позицію:

📢 «Але памʼятайте чорно-білу позицію етнічного угорця, українського військового, командира Птахів ЗСУ: маслаючи за нафтопровід Дружбу, ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною».

За його словами, купівля російської нафти перетворює угорську владу на співучасників воєнних злочинів. Адже кошти від цієї сировини москва спрямовує на виробництво зброї.

📢 «Ваші кінцівки – по лікоть в українській крові. І ми будемо це пам’ятати. Без претензії на політику», – резюмував він.

Нагадаємо, що саме Петер Сійярто 28 серпня оголосив про заборону на в’їзд до Угорщини та країн Шенгену для українського військового, який керував ударами по нафтопроводу «Дружба». Згодом у Будапешті підтвердили, що санкції запроваджені проти Роберта Бровді, відомого під позивним «Мадяр».

Раніше цього місяця командувач кілька разів інформував про успішні удари дронів ЗСУ по російських нафтопереробних заводах та по об’єктах нафтопроводу «Дружба». Генеральний штаб України підтвердив ці атаки.

Протягом одного тижня було знищено два російські НПЗ та дві нафтоперекачувальні станції на стратегічному трубопроводі, який з’єднує росію з Європою.

Таким чином, заборона Угорщини проти Мадяра стала прямою реакцією на його участь у спецопераціях ЗСУ. Саме тих, що завдали удару по цинічних інтересах Будапешта. Водночас військовий відповів на це максимально різко. “Мадяр” звинуватив угорських політиків у тому, що їхні дії лише примножують «криваві гроші кремля», які обертаються смертями мирних українців.