Шостка тимчасово без світла через ремонт після російського удару

Місто Шостка у Сумській області тимчасово залишиться без електрики через відновлювальні роботи електропостачання після російського ракетного удару. Про це інформує Сумиобленерго у понеділок, 6 вересня.

📢 «У Шостці відбудеться тимчасове припинення електропостачання у зв’язку з проведенням робіт із ліквідації наслідків військової агресії росії», — зазначили в енергокомпанії.

Фахівці уточнили, що під час виконання ремонтних робіт можливі короткочасні відновлення електропостачання та повторні відключення.

☝️ «Це вимушений крок, адже енергетики працюють над комплексним рішенням, яке дозволить забезпечити електроенергією всіх споживачів, які зараз залишаються без електроенергії», — підкреслили в Сумиобленерго.

Водночас Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила, що зараз у посиленому режимі працюють усі аварійні служби, щоб якомога швидше провести відновлення електропостачання та газу в домівках мешканців Шостки.

📢 «На ранок значна частина споживачів уже заживлена, із газом вже понад 50% будинків. Роботи продовжуються. Енергетики та газівники працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільне забезпечення громади», — повідомили в ОВА.

За даними адміністрації, стабільно працює близько 80% мобільного покриття, а всі оператори зв’язку активно працюють над його підсиленням.

☑️ У місті функціонують усі пункти незламності, вони повністю забезпечені енергонезалежним інтернетом і готові приймати громадян у разі подальших перебоїв із живленням.

Нагадаємо, що 4 жовтня через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури Шостка та кілька населених пунктів району залишилися без електрики. Енергетики одразу розпочали відновлення електропостачання.

Того ж дня російські окупанти вдарили по двох поїздах на вокзалі у Шостці. Ворог прицільно атакував пасажирський потяг Шостка-Київ, унаслідок чого загинула одна людина. Близько 30 отримали поранення — серед них працівники Укрзалізниці та пасажири. Другий удар припав по електровозу під час евакуації людей.