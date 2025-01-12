Неділя, 12 Січня, 2025
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Ще шістьох «гауляйтерів» Луганщини оголошено у розшук

Денис Молотов
Денис Молотов
Ще шістьох «гауляйтерів» Луганщини оголошено у розшук

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо п’ятьох колаборантів, які займають керівні посади в незаконних «муніципальних утвореннях» на тимчасово окупованій Луганщині. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Усі підозрювані отримали ці посади після проведення псевдовиборів та так званої «адміністративної реформи», організованих російськими окупаційними силами у вересні 2023 року. Водночас троє з них співпрацюють з агресором уже близько десяти років.

Зокрема, т.зв. «голова ради міського округу муніципального утворення місто Луганськ» розпочав свою «кар’єру» ще у 2014 році, коли обіймав різні посади в структурах окупаційної влади. Згодом він навіть виконував обов’язки «міністра освіти та науки лнр».

До числа зрадників «зі стажем» належать також керівники Перевальського та Лутугинського «муніципальних округів лнр». До свого призначення на ці посади вони протягом багатьох років очолювали місцеві адміністрації, створені загарбниками.

Ще троє осіб перейшли на бік ворога після початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про екскерівника Станично-Луганської ВЦА, колишнього голову Городищенської сільради та юриста з Донецька. Сьогодні вони керують незаконними «муніципальними округами» у Станиці Луганській, Біловодську та Довжанську (раніше Свердловськ).

Колаборанти активно сприяють окупантам у встановленні контролю над захопленими районами. Вони забезпечують «інтеграцію» цих територій до складу рф, змушують місцеві установи та підприємства підпорядковуватися вимогам окупаційної адміністрації.

Зловмисникам інкриміновано вчинення злочину за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі окупаційних «чиновників» було оголошено у розшук.

Ще шістьох «гауляйтерів» Луганщини оголошено у розшук

Розслідування здійснювали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що колишню заступницю керівника Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації Ірину Костан заочно засудили до 9 років позбавлення волі.

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