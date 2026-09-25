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Нічні, ранкові та денні атаки на Київ: п’ятеро загиблих і 31 постраждалий

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічні, ранкові та денні атаки на Київ: п’ятеро загиблих і 31 постраждалий 030
Фото: наслідки російських атак на Київ / 25.09.2026

Упродовж 25 вересня російські війська неодноразово атакували Київ безпілотниками. Удари спричинили руйнування та пожежі в житлових будинках, офісних і нежитлових будівлях. Пошкоджено медзаклад та автомобілі.

За даними Віталія Кличка станом на 16:09, загинули п’ятеро людей, серед них — дитина. Ще 31 людина постраждала. У лікарнях перебувають 15 поранених, зокрема двоє дітей. Це загальна кількість жертв нічних, ранкових і денних атак на столицю.

Як розгорталися атаки протягом доби

💥 Уночі під ударами опинилися Солом’янський та Подільський райони. За повідомленням ДСНС Києва, у Солом’янському районі влучання в нежитлову будівлю спричинило руйнування та загоряння покрівлі. Постраждала одна людина. За іншою адресою горіла відкрита територія.

Крім того, КМВА повідомила про падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок у Солом’янському районі.

У Подільському районі пожежа охопила перший і другий поверхи шестиповерхової нежитлової будівлі. До ранкового зведення рятувальники ліквідували займання на всіх зазначених локаціях.

💥 Уранці дрон влучив у житлову багатоповерхівку на Печерську. Першу інформацію про пошкодження будинку КМВА оприлюднила після восьмої ранку. Внаслідок цього удару загинув 14-річний хлопець.

За уточненням ДСНС, пожежа та руйнування сталися на рівні дев’ятого й десятого поверхів. Рятувальники загасили вогонь, врятували сімох людей та вивели їх на свіже повітря.

Згодом надійшли повідомлення про удар по Шевченківському району. Там пошкоджено п’ятиповерхову нежитлову будівлю, а в одноповерховій виникла пожежа. Вогонь на площі 300 квадратних метрів ліквідували. У зведенні про цей удар ДСНС повідомила про вісьмох постраждалих.

Удень російський безпілотник вдарив по офісній будівлі в Солом’янському районі. Близько 14:43 Кличко та КМВА повідомили про пошкодження фасаду й вибиті вікна. На парковці поруч загорілися автомобілі.

Кількість загиблих унаслідок цього удару зросла до чотирьох — це підтвердила КМВА. Семеро людей постраждали, серед них — дитина. За словами мера, пожежу на парковці ліквідували.

Також Кличко повідомив про пошкодження медзакладу в Солом’янському районі. Трьох людей, які перебували неподалік, госпіталізували, зокрема одну дитину.

💥Ворожі атаки зачепили й Київщину

За окремим зведенням ОВА про ранкові удари, у Бучанському районі пошкоджено приватне домоволодіння, у Фастівському — п’ять будинків і три автомобілі, у Броварському — складські приміщення та приватний будинок. Загалом у цьому повідомленні йдеться про 11 цивільних об’єктів. Загиблих і постраждалих на зазначених локаціях не зафіксували.

Для мешканців пошкоджених будинків на Печерську відкрили штаб допомоги у бібліотеці «Книголюб» на вулиці Андрія Верхогляда. Там можна подати заяву на матеріальну допомогу та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене майно.

👉 Також нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Київ 25 вересня зазнала пошкоджень будівля Вищої ради правосуддя. За попередніми даними, постраждали шестеро людей. Робота установи тимчасово стала неможливою.

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