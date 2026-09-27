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Пожежі на СТО, пошкоджені будинки та загиблий: наслідки нових атак на Київ

Денис Молотов
Денис Молотов
Пожежі на СТО, пошкоджені будинки та загиблий: наслідки нових атак на Київ 014
Фото: наслідки російських атак на Київ / ДСНС України / 26.09.2026 - 27.09.2026

Окупаційні російські війська продовжили атакувати Київ безпілотниками ввечері 26 вересня, уночі та вранці 27 вересня. У Солом’янському районі загинув чоловік, спалахнули пожежі в нежитлових будівлях і на станції технічного обслуговування. Під час ранкової атаки постраждали четверо людей, серед яких — дві 16-річні дівчини.

За повідомленням ДСНС, тіло загиблого чоловіка виявили під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі у Солом’янському районі. Загоряння ліквідували. За іншою адресою в цьому ж районі безпілотник влучив в одноповерхову будівлю СТО. Вогонь загрожував розташованому поруч закладу громадського харчування, однак рятувальники зупинили його поширення. Пожежу загасили близько третьої години ночі.

В оперативних зведеннях про нічні удари Віталій Кличко повідомляв про влучання БпЛА у складську будівлю в Солом’янському районі та пожежу на місці. Пізніше, о 05:16, КМВА поінформувала про влучання в офісну будівлю в цьому районі. На місця ударів направили екстрені служби.

💥 Вечірні руйнування та нові удари вранці

Ще ввечері 26 вересня в Солом’янському районі вибухова хвиля пошкодила фасад і вікна п’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники деблокували пошкоджені двері та передали медикам постраждалу жінку. На місці також працювала аварійна газова служба.

У Шевченківському районі після атаки безпілотника загорілася нежитлова будівля. Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів. Про ці наслідки ДСНС повідомила ввечері 26 вересня.

Уранці 27 вересня російські удари по столиці поновилися. КМВА повідомила про пошкодження нежитлової будівлі у Шевченківському районі. Спочатку було відомо про трьох постраждалих, а в оновленні об 11:02 адміністрація уточнила, що їх кількість зросла до чотирьох. Серед постраждалих — дві 16-річні дівчини.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці росіяни двічі вдарили по дата-центру в Києві. За його словами, під час першого удару постраждали троє людей, зокрема двоє дітей. Назву об’єкта глава держави не уточнив. Крім того, у Солом’янському районі уламки, за попередньою інформацією КМВА, впали на будівлю закладу освіти.

Напередодні компанія Cosmonova оголосила, що її зруйнований київський дата-центр DC|COSMONOVA більше не працюватиме. Водночас фахівці продовжують часткове перенесення та відновлення сервісів.

⚠️ Рятувальники закликають мешканців і гостей столиці під час повітряної тривоги переходити в укриття та не залишатися на відкритій місцевості.

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