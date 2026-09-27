Пожежі на СТО, пошкоджені будинки та загиблий: наслідки нових атак на Київ

Окупаційні російські війська продовжили атакувати Київ безпілотниками ввечері 26 вересня, уночі та вранці 27 вересня. У Солом’янському районі загинув чоловік, спалахнули пожежі в нежитлових будівлях і на станції технічного обслуговування. Під час ранкової атаки постраждали четверо людей, серед яких — дві 16-річні дівчини.

За повідомленням ДСНС, тіло загиблого чоловіка виявили під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі у Солом’янському районі. Загоряння ліквідували. За іншою адресою в цьому ж районі безпілотник влучив в одноповерхову будівлю СТО. Вогонь загрожував розташованому поруч закладу громадського харчування, однак рятувальники зупинили його поширення. Пожежу загасили близько третьої години ночі.

В оперативних зведеннях про нічні удари Віталій Кличко повідомляв про влучання БпЛА у складську будівлю в Солом’янському районі та пожежу на місці. Пізніше, о 05:16, КМВА поінформувала про влучання в офісну будівлю в цьому районі. На місця ударів направили екстрені служби.

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💥 Вечірні руйнування та нові удари вранці

Ще ввечері 26 вересня в Солом’янському районі вибухова хвиля пошкодила фасад і вікна п’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники деблокували пошкоджені двері та передали медикам постраждалу жінку. На місці також працювала аварійна газова служба.

У Шевченківському районі після атаки безпілотника загорілася нежитлова будівля. Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів. Про ці наслідки ДСНС повідомила ввечері 26 вересня.

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Уранці 27 вересня російські удари по столиці поновилися. КМВА повідомила про пошкодження нежитлової будівлі у Шевченківському районі. Спочатку було відомо про трьох постраждалих, а в оновленні об 11:02 адміністрація уточнила, що їх кількість зросла до чотирьох. Серед постраждалих — дві 16-річні дівчини.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці росіяни двічі вдарили по дата-центру в Києві. За його словами, під час першого удару постраждали троє людей, зокрема двоє дітей. Назву об’єкта глава держави не уточнив. Крім того, у Солом’янському районі уламки, за попередньою інформацією КМВА, впали на будівлю закладу освіти.

Напередодні компанія Cosmonova оголосила, що її зруйнований київський дата-центр DC|COSMONOVA більше не працюватиме. Водночас фахівці продовжують часткове перенесення та відновлення сервісів.

⚠️ Рятувальники закликають мешканців і гостей столиці під час повітряної тривоги переходити в укриття та не залишатися на відкритій місцевості.