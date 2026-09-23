Білий дім запустив Trump TV: провальні перші ефіри

Білий дім запустив цілодобову онлайн-трансляцію Trump TV, яку адміністрація Дональда Трампа представляє як спосіб безпосередньо доносити до громадян виступи та рішення президента. Проєкт стартував на тлі конфлікту з американськими медіа, однак його перші ефіри привернули увагу лише кількох тисяч одночасних глядачів.

Трансляція розпочалася в понеділок, 21 вересня, на сайті Білого дому та його офіційному YouTube-каналі. На президентському сайті вона має назву «TRUMP TV: The Essentials Station» — «Необхідний канал».

За даними BILD, на початку ефіру відео одночасно переглядали близько 8 тисяч користувачів. Приблизно через 90 хвилин аудиторія скоротилася вдвічі, а згодом становила близько 3 тисяч людей. Увечері у вівторок, 22 вересня, у прайм-тайм трансляцію дивилися приблизно 1300 осіб.

Водночас YouTube-канал Білого дому мав близько 3,2 млн підписників. Це аудиторія вже наявного офіційного каналу, на якому запрацював Trump TV. Наведені показники ефірів відображають кількість одночасних глядачів у конкретні моменти, а не загальну кількість переглядів.

Основу програми становлять архівні виступи Трампа, записи його інавгурації у січні 2025 року та патріотичні документальні фільми. Поряд із ними показують актуальні події за участю президента й представників його адміністрації.

Зокрема, в ефірі були виступ Трампа перед Генеральною асамблеєю ООН, підписання угоди щодо Гренландії з Данією та зустріч із новим прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Таким чином, трансляція поєднує повтори попередніх заходів із висвітленням поточного президентського порядку денного.

Запуск Trump TV на тлі заборони для журналістів

Адміністрація позиціонує Trump TV як цілодобовий доступ до найважливіших моментів роботи президента та його команди. Прихильники Трампа підтримують формат, який дозволяє отримувати інформацію без журналістського посередництва.

Критики, навпаки, називають проєкт «державним телебаченням» і порівнюють його з пропагандистськими медіа Північної Кореї, Китаю та росії. Про такі реакції після запуску повідомляло The Independent.

Появі трансляції передувало рішення Трампа заборонити журналістам CNN, MS NOW та Politico доступ до Білого дому. Після цього ABC, CBS, NBC і Fox News призупинили участь у спільному телевізійному пулі на знак солідарності з колегами. Йдеться про організацію спільного відеовисвітлення президентських заходів; редакції продовжують повідомляти про діяльність глави держави.

CNN, MS NOW та Politico оскаржили обмеження в суді. У спільній заяві, оприлюдненій CNN, медіа наголосили, що влада не повинна визначати, про що журналісти можуть повідомляти та що публікувати.

Позивачі посилаються на свободу преси, гарантовану Першою поправкою до Конституції США, і домагаються відновлення доступу своїх співробітників до Білого дому. Перше слухання щодо оскарження заборони призначене на середу, 23 вересня.

Трамп уже припускав, що журналістів цих медіа, ймовірно, знову допустять до президентської резиденції, якщо суд ухвалить відповідне рішення.

Суперечки президента з пресою виникали й раніше. Зокрема, у жовтні 2025 року він розкритикував власну фотографію на обкладинці Time, назвавши її «найгіршим в історії». Своє невдоволення знімком Трамп висловив у Truth Social.