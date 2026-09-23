Луганська ОДА та «Людина в біді» обговорили підтримку ветеранів, переселенців і бізнесу

Допомога мешканцям Луганщини, які постраждали від війни, стала головною темою онлайн-зустрічі представників обласної державної адміністрації з чеською гуманітарною організацією «Людина в біді». Переговори відбулися 22 вересня. Сторони розглянули чинні програми підтримки та можливості розширення співпраці, повідомили в Луганській ОДА.

Обласну адміністрацію представляв перший заступник її голови Іван Бочко. Також до розмови долучилися представники Департаменту економіки та підтримки релокованих суб’єктів підприємницької діяльності, Департаменту соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб, Управління з питань ветеранської політики й Управління з питань міжнародного співробітництва.

📢 «Ми вдячні організації “Людина в біді” за готовність пропонувати рішення, які дійсно працюють для наших громад», — наголосив Іван Бочко під час зустрічі.

Представники гуманітарної організації підкреслили особливий зв’язок із Луганщиною: саме з цього регіону розпочалася їхня діяльність в Україні. Під час переговорів вони представили основні напрями своєї роботи та обговорили, як наявні інструменти допомоги можуть охопити більше мешканців області.

Підприємництво, підтримка ВПО та соціальні послуги

Однією з тем стала програма «Новий старт: можливості для ветеранів та членів їхніх сімей». Вона спрямована на допомогу ветеранам і їхнім родинам у започаткуванні або розвитку власної справи у Дніпрі та Дніпропетровській області.

За інформацією організації, програма передбачає навчання підприємницьких навичок, менторський супровід, підготовку бізнес-плану та фінансової моделі. Учасникам також допомагають підготуватися до участі в державних і недержавних грантових програмах.

Окремо чеські партнери розповіли про проєкт «Довіра». У його межах надають мікрогранти для відновлення переміщеного та місцевого бізнесу, який зазнав наслідків бойових дій після 24 лютого 2022 року.

Значну частину обговорення присвятили допомозі внутрішньо переміщеним особам. «Людина в біді» ремонтує місця компактного проживання переселенців та інші соціальні установи. Серед напрямів підтримки жителів прифронтових регіонів — надання ваучерів на засоби гігієни.

У низці областей працюють мобільні команди соціальної підтримки, які допомагають людям, постраждалим від бойових дій. Для дорослих і дітей також діє цілодобова гаряча лінія. Організація проводить індивідуальні сеанси підтримки, скеровує людей до профільних спеціалістів і влаштовує тренінги для вчителів та працівників соціальних інституцій.

Представники Луганської ОДА зі свого боку окреслили актуальні потреби громад. Зокрема, йшлося про забезпечення населення найнеобхіднішим, відновлення пошкодженої інфраструктури та допомогу вразливим категоріям жителів. Ці питання розглянули разом із можливостями гуманітарної організації розширити співпрацю з регіоном.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити консультації щодо конкретних проєктів допомоги. Подальші кроки співпраці узгоджуватимуть з урахуванням озвучених потреб мешканців Луганщини та напрямів роботи чеських партнерів.

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👉 Також нагадаємо, що делегація Луганської області презентувала 13 інвестиційних проєктів під час першого Карпатського економічного форуму на Івано-Франківщині. Вісім із них — регіональні ініціативи, які можна реалізувати на підконтрольній Україні території, ще п’ять — пропозиції релокованого підприємства.