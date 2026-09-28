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Дрон влучив у будівлю НАН України в центрі Києва: загинула жінка

Денис Молотов
Денис Молотов
Офіційний канал Голови Шевченківської РДА м.Києва 07
Фото: наслідки російського удару по Києву / Офіційний канал Голови Шевченківської РДА м.Києва / 28.09.2026

У понеділок, 28 вересня, російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа та руйнування. Київська міська військова адміністрація підтвердила загибель жінки. Також є травмовані, однак їх кількість в оприлюднених офіційних повідомленнях поки не уточнили.

Про атаку на середмістя столиці міський голова Віталій Кличко повідомив о 13:35.

📢 «У Шевченківському районі, в середмісті столиці, падіння БпЛА на нежитлову будівлю. Пожежа. Екстрені служби прямують на місце», написав мер.

У НАН України повідомили про пряме влучання та руйнування корпусу
Офіційний канал Голови Шевченківської РДА м.Києва
Фото: наслідки російського удару по Києву / Офіційний канал Голови Шевченківської РДА м.Києва / 28.09.2026

Пресслужба Національної академії наук України в коментарі Укрінформу підтвердила пряме влучання російського дрона в будівлю академії. За її повідомленням, удар стався під час робочого дня, коли всередині перебувало багато людей.

📢 «Пряме влучання. Багато поранених. Половини будівлі немає, це старий корпус. В будівлі масштабна пожежа, люди просто випадали з вікон, навколо все розбито. Робочий день, всі працювали, людей було багато (в будівлі – ред.)», — розповіли в пресслужбі НАНУ.

Це попередній опис наслідків, наданий представниками академії. Остаточні дані про масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються.

На місці удару шукають людей і гасять пожежу

Голова Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович, який прибув на місце влучання, також повідомив про загиблих і травмованих.

📢 «Перебуваю на місці ураження в Шевченківському районі. На жаль, є травмовані та загиблі. На місці працюють усі екстрені та відповідні служби»,зазначив він.

Очільник району закликав мешканців не наближатися до місця події та не заважати роботі служб. Згодом, о 14:14, КМВА оприлюднила уточнення про загиблу жінку.

Удар по будівлі Академії наук підтвердив і шостий президент України В.О. Зеленський. За його словами, на місці триває рятувальна операція, до якої залучені всі необхідні служби.

📢 «російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі»,повідомив глава держави.

Цього ж дня російські безпілотники атакували й інші райони столиці. У ранковому зведенні міської влади йшлося про пошкодження АЗС в Оболонському районі, влучання в кафе біля АЗС у Голосіївському та пожежу на відкритій території в Дарницькому районі.

👉 Також нагадаємо, що в понеділок, 28 вересня, російські війська атакували офісну будівлю в центрі Дніпра та відділення логістичної компанії у Синельниковому. За оновленими повідомленнями Дніпропетровської ОВА, у Дніпрі загинули троє людей, щонайменше 15 зазнали поранень.

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