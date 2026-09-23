Розвиток ШІ хочуть пригальмувати: результати опитування у шести країнах

Приблизно половина учасників опитування у Великій Британії, Німеччині, Іспанії, Канаді, США та Франції вважає, що розробку потужніших систем штучного інтелекту варто призупинити, щоб зменшити можливі ризики. Такі результати дослідження компанії Public First, проведеного на замовлення Politico.

📊 Залежно від країни, від 45,1% до 50,8% респондентів підтримують думку, що ШІ вже досяг достатнього рівня розвитку, тож подальше вдосконалення технології потребує паузи. Натомість від 30,6% до 39,8% опитаних виступають за продовження роботи над потужнішими моделями, очікуючи від них значних переваг для людства.

Дослідження проводили 13–15 вересня 2026 року. У кожній із шести країн опитали понад дві тисячі людей. Заявлена похибка становить ±2,2 відсоткового пункту, а для окремих підгруп респондентів вона є більшою.

Як респонденти оцінюють загрози та темпи розвитку технології

Від 55% до 65% учасників опитування в різних країнах обрали відповіді, які описують знищення людства через ШІ як «майже неминучий» сценарій або пов’язують його із «суттєвим» чи «помірним» ризиком.

У середньому в шести країнах 12% респондентів погоджуються з твердженням, що людство «майже напевно буде знищене». А 25,8% оцінюють ризик як помірний. Водночас від 22% до 33% опитаних у різних державах вважають таку загрозу дуже низькою або взагалі її не бачать.

Ці показники відображають суспільні побоювання щодо технології. Вони не є науковою оцінкою ймовірності знищення людства.

За спостереженням Politico, настороженість щодо швидкого розвитку ШІ поширена серед прихильників різних політичних сил, особливо в Європі та Канаді. У США політичні відмінності помітніші. Серед тих, хто голосував за Дональда Трампа у 2024 році, 44% підтримують паузу в розробці передових моделей, а 40% — продовження їхнього розвитку.

Окреме запитання стосувалося міжнародної конкуренції: майже половина виборців Трампа вважає, що США не повинні поступатися іншим країнам у розвитку ШІ, навіть якщо для збереження переваги доведеться ризикувати.

Сам американський президент 19 вересня оголосив про намір створити Сили штучного інтелекту.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зі свого боку, підтримала обережніший підхід до розвитку найпотужніших моделей. Під час виступу перед Європарламентом вона анонсувала обговорення з провідними лабораторіями ШІ та співпрацю з міжнародними партнерами у сфері оцінювання моделей, раннього попередження й безпеки.