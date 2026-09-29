Повідомлено про підозру окупаційній «заступниці міністра освіти» на Луганщині

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності мешканці Луганська, яка обійняла керівну посаду в окупаційному «міністерстві освіти і науки лнр». За даними слідства, вона організовувала переведення навчальних закладів захопленої частини області на російські освітні стандарти та контролює русифікацію українських дітей. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Від українського місцевого самоврядування до окупаційного «міністерства»

Як встановили правоохоронці, до 2014 року фігурантка понад 20 років працювала в органах місцевого самоврядування України. Після захоплення Луганська вона, за версією слідства, добровільно погодилася співпрацювати з окупантами та влаштувалася до створених ними структур.

У СБУ зазначають, що жінка тривалий час обіймала керівні посади в незаконній «адміністрації Луганська». Також брала активну участь у псевдогромадських рухах, «виборах» і «праймериз», організованих кремлівськими політтехнологами.

Влітку 2024 року вона погодилася обійняти посаду так званого «заступника міністра – начальника департаменту з організації роботи територіальних підрозділів міністерства освіти і науки лнр».

За даними слідства, на цій посаді підозрювана безпосередньо керувала переведенням навчальних закладів окупованої Луганщини на стандарти держави-агресорки. Зокрема, координувала інтеграцію шкіл і коледжів регіону до освітньої системи рф.

📢 «Наразі вона здійснює регулярні інспекційні поїздки захопленими населеними пунктами області для контролю за русифікацією та ідеологічною обробкою українських дітей», — йдеться в повідомленні СБУ.

⚖️ Яку підозру повідомили та що загрожує фігурантці

Дії посадовиці кваліфікували за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. У цьому провадженні йдеться про добровільне зайняття громадянкою України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території.

У СБУ повідомили, що підозрюваній загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Водночас санкція відповідної норми передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Конфіскацію майна суд може застосувати як додаткове покарання.

Досудове розслідування проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру у воєнних злочинах так званому «військовому комісару Краснодонського району лнр».