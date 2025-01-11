До 9 років тюрми засуджено ексзаступницю голови районної ВЦА на Луганщині

Завдяки доказовій базі, зібраній Службою безпеки України (СБУ), колишню заступницю керівника Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації Ірину Костан заочно засудили до 9 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Слідство встановило, що Костан активно підтримувала вторгнення росії й одразу після початку окупації почала співпрацювати з агресором. Відомо, що окупаційна влада призначила її заступницею керівника місцевої окупаційної адміністрації.

У 2023 році зрадниця взяла участь у незаконних «виборах», організованих від імені «єдіной росії», після чого стала «депутатом», а згодом – «головою ради Станично-Луганського муніципального округу».

Наразі Костан продовжує виконувати завдання окупаційної влади, спрямовані на «інтеграцію» окупованих територій Луганщини до складу рф, а також бере участь у пропагандистських заходах агресора.

Суд визнав її винною у колабораційній діяльності й ухвалив заочний вирок із початком відбування покарання після її затримання. Також вирішено конфіскувати нерухомість засудженої, що знаходиться на правах приватної власності у Станиці Луганській.

📌 Зазначено, що колаборантка Ірина Костан перебуває у загальнодержавному розшуку.

Розслідування у цій справі здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що СБУ передала до суду матеріали обвинувального акта стосовно трьох осіб, т.зв. «депутатів», які обіймають посади в маріонетковому «парламенті лнр». За інформацією слідства, усі фігуранти активно співпрацюють із російською окупаційною владою з початку повномасштабного вторгнення.