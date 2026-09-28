Цифрове планування відновлення: Сіверськодонецька МВА вже працює з CLS Ukraine

Сіверськодонецька міська військова адміністрація за допомогою платформи Construction Logistic Software Ukraine (CLS Ukraine) розробила цифрову модель розвитку громади. Можливості цього інструмента для планування відновлення, управління будівельними проєктами та співпраці з інвесторами обговорили під час онлайн-зустрічі з підприємцями Луганщини. Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація (ОВА).

Зустріч провів Ігор Куденко, директор Департаменту економіки та підтримки релокованих суб’єктів підприємницької діяльності Луганської ОДА. Учасники зосередилися на тому, як цифрові інструменти допомагають громадам визначати пріоритети розвитку та готувати проєкти для представлення потенційним інвесторам.

Як CLS Ukraine допомагає планувати відновлення

Платформу представив Андрій Павлов, представник ГО «Центр логістики розвитку громад». Організація реалізує проєкт спільно з ПрАТ «Хімпроект».

CLS Ukraine допомагає громаді визначити, які саме проєкти потрібні для досягнення її цілей розвитку, та перевести управління їх реалізацією в цифровий формат. Серед можливостей, представлених під час зустрічі, — моделювання та візуалізація процесу будівництва.

📢 «Головна її перевага – моделювання, візуалізація процесу будівництва, що в рази спрощує пошук потенційного інвестора та залучення підрядних компаній», — зазначили в повідомленні Луганської ОДА.

За описом на офіційному сайті CLS Ukraine, проєкт також передбачає підготовку стратегій розвитку, формування бібліотеки проєктів повторного використання та розроблення техніко-економічних обґрунтувань для пріоритетних ініціатив громад.

Окремий напрям — створення цифрового простору для взаємодії місцевої влади, мешканців, експертів, донорів та інвесторів. У сфері відбудови передбачений супровід від підготовки технічного завдання й проєктування до координації підрядників та контролю якості робіт.

Участь для громад безкоштовна

Директор ПрАТ «Хімпроект» Олександр Каращук розповів, що компанія окремо працює над проєктами соціального підприємництва. За його словами, такі ініціативи покликані створювати умови для сталого відновлення територіальних громад і підвищувати якість інвестиційного планування завдяки цифровій координації.

Під час зустрічі наголосили: участь у CLS Ukraine для громад є безкоштовною. Досвід Сіверськодонецької МВА, яка вже розробила цифрову модель розвитку громади, навели як приклад практичного застосування платформи.

Проєкт відкритий для громад з усіх регіонів України. Ознайомитися з його напрямами та можливостями співпраці можна на сайті CLS Ukraine.

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👉 Також нагадаємо, що у громадах Луганщини реалізують 35 місцевих програм соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів, Захисників і Захисниць України та родин загиблих.