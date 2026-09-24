У Польщі горіла наземна станція Starlink: служби перевіряють версію підпалу

Увечері 23 вересня в селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства сталася пожежа на території наземної станції супутникового зв’язку Starlink. Об’єкт належить до інфраструктури, яка забезпечує інтернет-з’єднання в регіоні, зокрема для України. Польські служби з’ясовують причину займання та перевіряють версію навмисного підпалу. Про інцидент повідомило RMF24.

Екстрені служби викликав власник ділянки, на якій розміщене обладнання станції. Він повідомив про загоряння антен. За уточненням пожежників, вогонь охопив обладнання електроживлення біля антенної установки. Пошкоджень зазнав також електрогенератор.

До гасіння залучили три пожежні підрозділи. Полум’я ліквідували, ніхто не постраждав, повідомив представник місцевої пожежної служби.

На місце прибули поліцейські. Про подію також поінформували Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Центральне слідче бюро поліції. Серед можливих причин розглядають навмисний підпал і коротке замикання електричної системи. Остаточні обставини займання ще встановлюють.

Міністр припускає спробу порушити роботу зв’язку

Віцепрем’єр і міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що є ознаки можливої навмисної спроби вивести станцію з ладу. В ефірі TVP Info він припустив, що інцидент може бути елементом гібридної війни.

📢 «Станцію експлуатує Exatel — державний оператор зв’язку, який відіграє ключову роль у забезпеченні інтернет-безпеки та наданні доступу до інтернету, зокрема й для України», — зазначив міністр.

Гавковський пояснив, що припинення роботи подібних об’єктів може позначитися не лише на доступі до мережі, а й на послугах, які залежать від інтернет-з’єднання. Як приклад він навів банкомати.

📢 «Ми не завжди усвідомлюємо, що саме така телекомунікаційна ретрансляційна станція визначає, чи матимемо ми доступ до інтернету», — додав посадовець.

За інформацією RMF24, станція у Волі-Кробовській разом з аналогічним об’єктом поблизу литовського Каунаса забезпечує супутниковий зв’язок для значної частини Центральної та Східної Європи.

Раніше пожежа сталася на підприємстві WB Electronics у Скаржисько-Каменній. Компанія виробляє безпілотні системи та обладнання, яке використовують, зокрема, польські й українські військові. Прем’єр-міністр Дональд Туск назвав той інцидент навмисним підпалом і актом саботажу.

Національна прокуратура Польщі повідомила, що розслідує пожежу на підприємстві, яка виникла 31 серпня, як умисне займання внаслідок підкладання пристрою з легкозаймистими матеріалами. Провадження також стосується можливої діяльності в інтересах іноземної розвідки.

👉 Також нагадаємо, що Центральне розвідувальне управління США попередило Польщу про можливі російські атаки на підводну телекомунікаційну інфраструктуру, яку використовує міжнародна банківська система.