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Атаковано Новгород-Сіверський: поранені четверо людей, серед них двоє дітей

Денис Молотов
Денис Молотов
Атаковано Новгород-Сіверський: поранені четверо людей, серед них двоє дітей
Фото: наслідки російського удару / Новгород-Сіверський / ДСНС України / 27.09.2026

Увечері 27 вересня російські війська вдарили безпілотником по житловому сектору Новгорода-Сіверського на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, зокрема двоє неповнолітніх. У житловому будинку спалахнула пожежа. Про наслідки удару повідомило Головне управління ДСНС у Чернігівській області.

За уточненою інформацією Національної поліції, травм зазнали двоє дівчат віком 15 і 17 років, а також двоє чоловіків — 19 і 27 років. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу. Подробиць щодо тяжкості травм у повідомленнях відомств не навели.

Пожежу загасили, поліція документує воєнний злочин

Після влучання безпілотника загорілася покрівля житлового будинку. За даними рятувальників, вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували.

У поліції також повідомили, що через російський удар приватні житлові будинки зазнали пошкоджень і руйнувань. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу та збирають докази.

Відомості про атаку внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Того ж вечора російські безпілотники атакували й Київщину. За повідомленням поліції області, у Бучанському районі загинули двоє людей. Попередньо правоохоронці повідомляли ще про трьох поранених, зазначаючи, що кількість постраждалих уточнюється.

Також увечері повідомлялося, що російські війська за добу застосували проти України 277 ударних дронів різних типів, із них 155 були реактивними.

👉 Раніше стало відомо, що увечері 25 вересня російські війська атакували безпілотником Іванківський ліцей №2 у Вишгородському районі Київської області. У будівлі спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав — дітей на момент удару в закладі вже не було.

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