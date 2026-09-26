Нові правила для ВПО: що зміниться з 22 жовтня

З 22 жовтня 2026 року в Україні почне діяти новий Закон №4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Він замінить закон про ВПО, ухвалений ще у 2014 році, і змінить частину правил обліку та державної підтримки переселенців.

Одразу про головне: 22 жовтня не потрібно переоформлювати статус ВПО чи міняти стару довідку. Виплати у 2 та 3 тисячі гривень цього дня також автоматично не скасують і не підвищать.

Натомість з’являться нові правила щодо перебування за кордоном, зміниться документ, який підтверджує взяття на облік, держава має перейти до оцінювання потреб ВПО, а допомогу на проживання окремо захистять від примусового стягнення.

Є й менш помітна, але важлива зміна для сімей: дитина, яка народилася вже після переміщення батьків, більше не вважатиметься ВПО лише тому, що такий статус мають її батьки.

Розбираємо, що саме написано в законі, а що ще має врегулювати Кабмін.

Старі довідки ВПО залишаються чинними

Замість звичної довідки новий закон вводить витяг з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Він підтверджуватиме взяття людини на облік, факт її переміщення та місце проживання. Витяг можна буде отримати в паперовій або електронній формі. Обидва варіанти матимуть однакову юридичну силу. ВПО також матиме право безоплатно отримувати інформацію про себе з цієї бази.

Але тим, хто вже має довідку ВПО, нічого переоформлювати не потрібно.

У перехідних положеннях Закону №4924-IX записано: довідки, видані до набрання ним чинності, залишаються чинними і не потребують заміни. За бажанням людина зможе замінити свою довідку на витяг.

Повторно доводити, що ви жили в Луганську, Сіверськодонецьку, Лисичанську чи іншому місті, з якого виїхали, також не потрібно. Якщо людину вже взяли на облік як ВПО, факт її попереднього проживання підтверджуватиметься даними, які є в Єдиній інформаційній базі.

Після переїзду буде 30 днів, щоб повідомити нову адресу

Якщо ВПО змінить місце проживання, про це потрібно буде повідомити протягом 30 календарних днів із дня прибуття на нове місце. Такий самий строк встановлюється для людини, яка повернулася до покинутого місця проживання.

Зараз закон передбачає значно коротший строк — 10 днів, тож у цьому випадку правила для переселенців стають простішими. Повідомити можна буде відповідний орган місцевої влади або ЦНАП. Детальний порядок має визначити Кабмін.

За тривале перебування за кордоном можуть зняти з обліку

Це одна з найважливіших змін: закон дозволяє зняти людину з обліку ВПО без її заяви, якщо вона виїхала за кордон на постійне проживання або перебуває за межами України: понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.

Але правило має виняток: якщо людина перебуває за кордоном довше з обґрунтованих причин, статус може бути збережений. Проблема в тому, що перелік таких причин та граничні строки Кабмін ще має встановити.

Статус можуть припинити й після відновлення можливості безпечно повернутися

Ще одна нова підстава для зняття з обліку — якщо відновлено умови для безпечного, добровільного та гідного повернення до покинутого місця проживання, але закон не дозволяє окремому чиновнику просто вирішити, що людині вже «можна їхати додому».

Порядок встановлення факту відновлення умов для безпечного повернення має затвердити Кабмін. Крім того, сам закон окремо гарантує право людини на захист від примусового повернення до покинутого місця проживання.

Серед інших підстав для зняття з обліку без заяви — подання неправдивих даних, неповідомлення про добровільне повернення у встановлений строк, смерть людини, а також обвинувальний вирок за визначені законом злочини проти національної безпеки України.

Що буде з виплатами по 2 та 3 тисячі гривень

Закон закріплює право ВПО на цільову фінансову допомогу на проживання, але її розмір, порядок та тривалість виплати, як і раніше, визначає Кабмін. Станом на кінець вересня діють нинішні суми: 3 000 грн для дітей та людей з інвалідністю і 2 000 грн для інших отримувачів, які відповідають умовам програми. А вересневою постановою Кабміну №1087 можливість отримання допомоги для тих, хто мав її до 31 серпня і надалі відповідає критеріям, продовжили ще на один шестимісячний період. У визначених випадках продовження відбувається автоматично.

Тому 22 жовтня виплати самі по собі не припиняються. Ми вже окремо розбирали розмір допомоги ВПО та фінансування виплат у проєкті бюджету на 2027 рік й поки жодного рішення про підвищення нинішніх 2 та 3 тисяч гривень немає.

Принцип призначення допомоги поступово змінюється

Ось тут новий закон справді важливий: він встановлює, що держава має проводити оцінювання потреб ВПО, ступеня їх задоволення та інтеграції за місцем проживання, а державна підтримка надаватиметься відповідно до результатів такого оцінювання. Як саме це працюватиме — ще має визначити Кабмін.

Це не означає, що з 22 жовтня до кожного переселенця прийдуть перевіряти його потреби або що через таке оцінювання одразу переглянуть усі виплати: закон встановив принцип, а практичного механізму поки не розробили.

Для переселенців із Луганщини важливо пам’ятати й про вже чинні програми підтримки. Ми зібрали їх в окремому матеріалі «Яку допомогу можуть отримати ВПО з Луганщини у 2026 році».

Допомогу на проживання не можна буде забрати за борги

Це невелика за обсягом, але дуже важлива зміна: закон №4924-IX одночасно вносить зміни до Закону «Про виконавче провадження». Тепер до переліку коштів, на які не може бути звернено стягнення, додається й цільова фінансова допомога на проживання ВПО.

Простіше кажучи, оці мізерні 2 або 3 тисячі гривень допомоги не повинні йти на примусове погашення боргу. Захист стосується саме допомоги на проживання ВПО, а не всіх грошей людини на будь-якому рахунку і не звільняє переселенця від боргів. Це особливо актуально через іншу реформу виконавчого провадження, яка починає діяти майже одночасно. Ми детально розбирали її в матеріалі «Єдине житло заберуть за борги, а рахунки — під арешт? Що чекати українцям з 23 жовтня».

Діти, народжені після переміщення батьків, більше не вважатимуться ВПО автоматично

Це одна з найбільш принципових змін нового закону: дитина, яка народилася у батьків, один або обоє з яких є ВПО, після їхнього переміщення не вважається внутрішньо переміщеною особою лише через статус батьків. Водночас закон окремо зобов’язує державу забезпечувати підтримку ВПО з урахуванням факту народження дітей після переміщення.

За чинним зараз Порядком виплати допомоги на проживання ВПО допомога може призначатися дитині, яка народилася у внутрішньо переміщеної особи. Як ці правила будуть узгоджені після 22 жовтня, залежатиме від змін, які Кабмін має внести до своїх постанов.

Для пенсіонерів-ВПО прибирають окремі обмеження

Новий закон забороняє встановлювати для ВПО додаткові або відмінні від загального порядку вимоги щодо призначення, виплати, перерахунку пенсії чи переведення на інший її вид, якщо вони обмежують право людини на пенсійне забезпечення.

Одночасно змінюється й пенсійне законодавство: з пункту 14-4 Прикінцевих положень Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» прибирають згадку про людей, які під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію. Але це не означає скасування фізичної ідентифікації для всіх пенсіонерів: для людей, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, окремі вимоги залишаються. Ми вже детально пояснювали, що саме зміниться для пенсіонерів-ВПО з 22 жовтня.

Закон також зобов’язує державу вживати заходів для своєчасної виплати пенсій ВПО та погашення заборгованості, зокрема встановленої рішеннями судів, але це не означає, що 22 жовтня вся накопичена пенсійна заборгованість буде автоматично виплачена.

Що змінюється з житлом

Новий закон не дає кожному ВПО права отримати безплатну квартиру, він закріплює загальні механізми житлової підтримки.

Житло для тимчасового проживання може надаватися з державного або комунального житлового фонду, а для категорій ВПО, які визначить Кабмін, строк безоплатного проживання в такому житлі не можна буде обмежувати під час воєнного або надзвичайного стану та ще протягом шести місяців після його припинення чи скасування. Але лише за двох умов: причини, через які людина була змушена переміститися, залишаються, а іншого місця проживання вона не набула.

Щодо отримання житла у власність, як і раніше, працюватимуть окремі програми. Наприклад, житловий ваучер на 2 млн грн, який зараз доступний окремим категоріям ВПО. Ми детально розбирали це в матеріалі «Два мільйони не для всіх, решта — в кредит». Для ВПО з Луганщини діє й окрема обласна кредитна програма: для визначених категорій бюджет може компенсувати до 99,99% основної суми кредиту на житло.

Має з’явитися єдина система доступного житла

Ще одна цікава новація — інформаційно-аналітична система нерухомості для ВПО. До неї мають вносити інформацію про державні та комунальні об’єкти, а за згодою власників — і приватну нерухомість, яку вже використовують або можна використати, реконструювати чи переобладнати для проживання переселенців. Через цю систему передбачена можливість подавати заяви на отримання такого житла.

Доступ користувачів має бути безоплатним через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, але тут знову важлива різниця між «передбачено законом» і «вже працює». Сам факт набрання законом чинності не означає, що 22 жовтня з’явиться повністю наповнена база квартир, у які одразу можна заселитися. Для роботи системи потрібні технічна реалізація, наповнення даними та підзаконні рішення.

За повернення передбачили одноразову допомогу

У законі з’являється ще одна нова виплата — одноразова допомога для безпечного, добровільного та гідного повернення ВПО до покинутого місця проживання.

Але суми в законі немає. Немає там і готової процедури отримання грошей. Розмір допомоги та порядок її надання повинен встановити Кабмін.

Робота, навчання та життя у новій громаді

Закон значно більше уваги приділяє не самому статусу ВПО, а життю людини після переїзду. Серед передбачених заходів — сприяння працевлаштуванню та перекваліфікації, доступ до соціальних, медичних, реабілітаційних і психологічних послуг, освіти та житлових програм.

ВПО також отримують право за місцем проживання користуватися формами участі жителів громади у вирішенні місцевих питань.

Для переселенців із Луганщини частина таких механізмів працює вже зараз. Окремі релоковані громади компенсують витрати на переїзд і оренду після працевлаштування, оплачують професійне навчання або надають іншу підтримку. Про актуальні програми ми писали в матеріалі «У громадах Луганщини розширили підтримку ВПО: допомога з роботою, переїздом та орендою житла».

Що ВПО потрібно зробити до 22 жовтня

Якщо людина вже стоїть на обліку, живе в Україні, її дані актуальні й вона не змінювала місце проживання, нічого спеціально переоформлювати через новий закон не потрібно. Стара довідка залишається чинною, а допомога на проживання не припиняється лише через набрання законом чинності.

Стежити за подальшими рішеннями варто насамперед тим, хто тривалий час перебуває за кордоном, сім’ям із дітьми, народженими після переміщення, отримувачам допомоги та мешканцям тимчасового житла. Для частини нових норм Кабмін ще має визначити конкретні правила. Зокрема, уряд має врегулювати винятки щодо тривалого перебування за кордоном, порядок оцінювання потреб ВПО, надання одноразової допомоги при поверненні та окремі житлові механізми.