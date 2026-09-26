На підтримку військових, ветеранів і родин загиблих Луганщини спрямували понад 117 млн грн

У громадах Луганщини реалізують 35 місцевих програм соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів, Захисників і Захисниць України та родин загиблих. На їхнє фінансування з місцевих бюджетів спрямували понад 117 мільйонів гривень. Допомога мешканцям області триває й після вимушеного переміщення установ до інших регіонів України.

Такі дані представили 25 вересня на засіданні Координаційного центру підтримки цивільного населення, повідомляє Луганська обласна державна адміністрація (ОВА).

Засідання провів перший заступник голови ОДА, керівник Координаційного центру Іван Бочко. Учасники розглянули результати роботи Управління з питань ветеранської політики — від доступу до адміністративних послуг і реабілітації до розвитку власної справи та підтримки сімей.

📢 «Робота Координаційного центру показує: навіть в умовах релокації Луганщина продовжує системно підтримувати своїх людей – і кількість реалізованих програм це підтверджує», — зазначив Іван Бочко.

За інформацією Управління, наразі працюють 22 центри надання адміністративних послуг та 19 «єдиних вікон». Створено дев’ять окремих структурних підрозділів із питань ветеранської політики. Ще десять фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб уже працевлаштовані в релокованих комунальних установах.

До мережі підтримки також входять 35 гуманітарних хабів, які працюють у форматі ветеранських просторів. Загалом у цій мережі надають 66 видів послуг.

Медичну та психологічну складові допомоги забезпечують, зокрема, п’ять просторів турботи при закладах охорони здоров’я Луганщини, 15 надавачів послуг психологічної реабілітації та чотири реабілітаційні відділення загальною місткістю 60 місць.

Окремо на засіданні відзначили розвиток ветеранського підприємництва: діють 18 бізнесів, шість із яких отримали грантову підтримку за програмою «єРобота». Протягом року також провели 49 спортивних заходів за участі ветеранів.

Психологічна допомога, реабілітація та відпочинок для родин

До підтримки ветеранів і їхніх близьких залучають громадські та благодійні організації. Разом із ГО «Дівчата» провели тренінг і навчання з питань спілкування з ветеранами та ветеранками.

Для родин загиблих Захисників і Захисниць організували зустріч у реабілітаційному центрі «Тримайся за гриву». Програма включала іпотерапію та роботу з психологами.

За даними ОДА, благодійний фонд «Право на захист» забезпечує ветеранам соціальний супровід, догляд удома, юридичну й психологічну допомогу, а також підтримку в межах програми Cash for Health. Перелік послуг та умови звернення оприлюднені на офіційній сторінці допомоги ветеранам і їхнім родинам. Фонд зазначає, що юридичні консультації, психологічна підтримка та послуги соціальної адаптації надаються безоплатно.

Цьогоріч для дітей ветеранів і дітей із родин загиблих Захисників організували оздоровлення та відпочинок у таборах Львова, Прикарпаття й Закарпаття, а також у Польщі. Окремо одного ветерана направили на реабілітацію до Литви.

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Наступний захід запланований на жовтень: на Закарпатті мають організувати відпочинок для десяти родин загиблих Захисників.

👉 Також нагадаємо, що у жовтні 2026 року переселенці із Сіверськодонецької громади, які перебувають у Дніпрі, зможуть отримати окремі адміністративні послуги вдома. Виїзне обслуговування організують для людей, які не можуть самостійно пересуватися через стан здоров’я, а також для жителів віком від 80 років.