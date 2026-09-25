Напад на абатство в Польщі: українцю загрожує довічне ув’язнення

Польська прокуратура сформулювала підозру щодо 31-річного громадянина України Ігоря М., затриманого після нападу на території абатства сестер-бенедиктинок у Ярославі. Йому інкримінують убивство, замах на вбивство та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. За словами речниці окружної прокуратури в Перемишлі Малгожати Тацюх-Курасевич, за ці злочини може загрожувати довічне позбавлення волі.

Перелік інкримінованих діянь оприлюднений в офіційному повідомленні прокуратури від 25 вересня. Додаткові подробиці прокурорки повідомили на пресконференції, яку висвітлила Польська агенція преси PAP.

Ігор М. перебуває в лікарні: під час події він також дістав травми. Прокуратура призначила експертів, які мають оцінити, чи дозволяє його фізичний і психічний стан брати участь у процесуальних діях.

📢 «Йому надано медичну допомогу, оскільки він також отримав травми, але насамперед нас тут цікавить саме психічний стан», — пояснила Тацюх-Курасевич.

На момент повідомлення прокуратура вже сформулювала підозру, однак можливість її особистого оголошення затриманому та проведення допиту залежала від висновку експертів. Речниця зазначила: якщо стан чоловіка не дозволить провести ці дії протягом 48 годин після затримання, їх можуть відкласти.

Водночас прокурор уже звернувся до суду з клопотанням про тимчасове тримання Ігоря М. під вартою. За потреби його інтереси на судовому засіданні представлятиме призначений державою захисник. До провадження також залучили перекладача української мови — для участі у процесуальних діях і перекладу документів.

Слідчі очікують результатів дослідження крові на наявність психоактивних речовин. Раніше прокуратура повідомляла, що перевірка алкотестером показала 0,0 проміле.

Що встановили слідчі та в якому стані потерпілі

Напад стався вранці 24 вересня на території абатства на вулиці Бенедиктинській у Ярославі. За повідомленням місцевої поліції, виклик надійшов близько 09:30.

За даними слідства, чоловік поранив ножем чотирьох чоловіків і жінку. Серед потерпілих були троє священнослужителів та двоє мирян. Один зі священників помер у лікарні. На пресконференції 25 вересня речниця прокуратури повідомила, що стан інших потерпілих стабільний і безпосередньої загрози їхньому життю немає.

Прокурорка Божена Гараш-Волошин уточнила, що події відбувалися в церкві та розташованій поруч бенедиктинській кав’ярні. За версією слідства, ніж підозрюваний узяв із кухні, яка обслуговує кав’ярню. Чому він прийшов саме до абатства, правоохоронці ще встановлюють.

Слідчі також з’ясували, що перед нападом Ігор М. прибув до Польщі з Німеччини та намагався перетнути кордон з Україною в Корчовій. Однак його автомобіль не мав обов’язкового страхування цивільної відповідальності. До Ярослава чоловіка привезли інші люди приватним автомобілем. Правоохоронці уточнюють, де він вийшов і як дістався монастирського комплексу.

Поліцейські затримали його надворі перед будівлею церкви. За словами прокурорки, під час затримання чоловік не чинив опору та виконував команди правоохоронців.

Огляд місця події завершили 24 вересня після 19:00. Поліція та прокуратура допитали близько 20 людей, які перебували на території комплексу, а також прикордонників, що проводили перевірку Ігоря М. Допити та встановлення обставин нападу тривають.

👉 Також нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ 25 вересня зазнала пошкоджень будівля Вищої ради правосуддя. За попередніми даними, постраждали шестеро людей. Робота установи тимчасово стала неможливою.