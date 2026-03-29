СБУ та ЗСУ знищили ешелон пального рф на Луганщині

Денис Молотов
Фото: скриншот із відео знищення російського ешелону з пальним на ТОТ Луганщини / Служба безпеки України.

Бійці Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями Сил оборони знищили залізничний ешелон російських окупантів із пальним на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними СБУ, співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під час розвідки виявили ворожий потяг із нафтопродуктами на одній зі станцій. Координати цілі оперативно передали підрозділам Збройних сил України.

🎯 Удар по ешелону

Військовослужбовці 1-го окремого центру сил безпілотних систем ЗСУ завдали точного удару по ворожих вагон-цистернах за допомогою ударних дронів. Унаслідок ураження спалахнула масштабна пожежа.

Факт займання зафіксували, зокрема, за допомогою супутникового моніторингу пожеж NASA.

📌 Значення операції

У СБУ наголошують, що подібні удари спрямовані на руйнування логістичних ланцюгів забезпечення російських військ. Такі дії ускладнюють постачання пального та знижують бойові можливості противника.

Служба безпеки України разом із Силами оборони продовжує системну роботу зі знищення критичної інфраструктури ворога.

👉 Також нагадаємо, під час виконання бойових завдань із протидії повітряним атакам рф над Краматорськом співробітники Служби безпеки України збили російські дрони «Ланцет» та «V2U» – баражуючий боєприпас, який має елементи штучного інтелекту.

