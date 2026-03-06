ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Бійці СБУ в Донецькій та Луганській областях знищують ворожі цілі

Денис Молотов
Служба безпеки України

Під час виконання бойових завдань із протидії повітряним атакам рф над Краматорськом співробітники Служби безпеки України збили російські дрони «Ланцет» та «V2U» – баражуючий боєприпас, який має елементи штучного інтелекту. Про це повідомила пресслужба СБУ в луганській області.

Для ураження повітряних цілей українські воїни використали безпілотники вітчизняного виробництва «Генерал Черешня Air».

☝️ Таким чином підрозділ СБУ продемонстрував ефективність використання власних дронів не лише проти наземних об’єктів противника, а й під час перехоплення ворожих безпілотників.

Нагадаємо, що протягом минулого року бойовий підрозділ управління уразив 120 наземних цілей російських військ на лінії фронту та на тимчасово окупованій території Луганської області.

Серед знищених об’єктів – військова техніка, комплекси радіоелектронної боротьби, польові склади боєприпасів, командні пункти, місця розміщення особового складу противника та телекомунікаційна інфраструктура.

Тепер українські «бойові птахи» ефективно працюють і по ворожих безпілотниках. Зокрема, по дронах тину «Ланцет», які російська армія активно застосовує для ударів по українських позиціях.

Бойова робота триває. Працюємо на Перемогу!

👉 Також нагадаємо, що співробітники 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях продовжують ефективно працювати – як безпосередньо на лінії фронту, так і в глибокому тилу противника.

