П’ятниця, 18 Жовтня, 2024
4.9 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИЕКОНОМІКАСанкції від США щодо Китаю та рф за виробництво БпЛА
ЕКОНОМІКА

Санкції від США щодо Китаю та рф за виробництво БпЛА

Денис Молотов
Денис Молотов
Санкції від США щодо Китаю та рф за виробництво БпЛА

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти низки компаній з Китаю та росії, які беруть участь у розробці та виготовленні далекобійних безпілотників (БпЛА) “Гарпія”, що використовуються росією у війні проти України. Про це повідомила пресслужба відомства у четвер, 17 жовтня.

📢 «Сьогодні OFAC вводить санкції проти трьох організацій та однієї фізичної особи через їхню участь у розробці та виробництві російського ударного безпілотного літального апарату далекої дії Гарпія», – зазначено в повідомленні.

Проєкт “Гарпія” був спроєктований фахівцями з Китаю, а виробництво дронів здійснюється на китайських заводах у співпраці з російськими оборонними підприємствами. Після чого, ці безпілотники доставляються на росію та використовуються проти України.

Серед компаній, на які накладено санкції США, опинилася китайська Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., яка виробляє двигун L550E для дронів “Гарпія”. Під обмеження також потрапила китайська організація Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd. Також під санкційним тиском опинилась російська компанія “Торговий дім Вектор” та її керівник Артем Ямщиков.

☝️ Раніше повідомлялося, що росія розпочала виробництво нового ударного безпілотника далекої дії під назвою «Гарпія-А1». Для цього росією використовується китайський двигун і комплектуючі.

У Держдепі США наголосили, що Китай надає росії значну підтримку для посилення її військових можливостей. В обмін отримує секретні російські технології підводних човнів та ракет.

Попередня стаття
50 прокурорів «інвалідів»: звільнено головного прокурора Хмельниччини
Наступна стаття
Крок до сценарію Фукусіми: Галущенко розповів МЕА, що рф наражає на небезпеку не тільки Україну, але й увесь світ
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Вздовж лінії фронту кількість боєзіткнень зросла до 191, найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках – Генштаб

ПОДІЇ

Маніпуляція: Чехи втомилися підтримувати Україну – президент Петр Павел

СТОПФЕЙК

Народній депутатці висунуто підозру в незаконному збагаченні

КРИМІНАЛ

Крок до сценарію Фукусіми: Галущенко розповів МЕА, що рф наражає на небезпеку не тільки Україну, але й увесь світ

ПОДІЇ

50 прокурорів «інвалідів»: звільнено головного прокурора Хмельниччини

КРИМІНАЛ

ЗМІ повідомляють про знищення лідера терористів ХАМАС Сінвара

ПОДІЇ

Голова партії Олена Шуляк: Після перемоги ветеранам необхідно дати всебічну можливість продовжувати військову кар’єру

ВЛАДА

Будівельник застосував балончик газу проти обличчя особи з ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Північна Корея готує свій контингент для війни в Україні – Зеленський

ПОЛІТИКА

На Покровському напрямку в районах п’яти населених пунктів точаться запеклі бої – Генштаб

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ