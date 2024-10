Санкції від США щодо Китаю та рф за виробництво БпЛА

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти низки компаній з Китаю та росії, які беруть участь у розробці та виготовленні далекобійних безпілотників (БпЛА) “Гарпія”, що використовуються росією у війні проти України. Про це повідомила пресслужба відомства у четвер, 17 жовтня.

📢 «Сьогодні OFAC вводить санкції проти трьох організацій та однієї фізичної особи через їхню участь у розробці та виробництві російського ударного безпілотного літального апарату далекої дії Гарпія», – зазначено в повідомленні.

Проєкт “Гарпія” був спроєктований фахівцями з Китаю, а виробництво дронів здійснюється на китайських заводах у співпраці з російськими оборонними підприємствами. Після чого, ці безпілотники доставляються на росію та використовуються проти України.

Серед компаній, на які накладено санкції США, опинилася китайська Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., яка виробляє двигун L550E для дронів “Гарпія”. Під обмеження також потрапила китайська організація Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd. Також під санкційним тиском опинилась російська компанія “Торговий дім Вектор” та її керівник Артем Ямщиков.

☝️ Раніше повідомлялося, що росія розпочала виробництво нового ударного безпілотника далекої дії під назвою «Гарпія-А1». Для цього росією використовується китайський двигун і комплектуючі.

У Держдепі США наголосили, що Китай надає росії значну підтримку для посилення її військових можливостей. В обмін отримує секретні російські технології підводних човнів та ракет.