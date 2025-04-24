25 квітня у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

Оголошено День жалоби в Києві за жертвами масштабної ракетної атаки, яку вночі здійснили російські війська. Відповідне рішення оприлюднив мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі в четвер, 24 квітня.

📢 «Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю», — написав очільник міста.

Станом на 12:00 в усіх районах столиці, які зазнали обстрілів, працює близько 200 рятувальників. За інформацією Київської міської військової адміністрації, пошукові та аварійно-рятувальні роботи тривають у Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Солом’янському, Оболонському та Деснянському районах.

📌 Найважча ситуація — у Святошинському районі, де внаслідок обстрілу повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Також сильно пошкоджено багатоповерхівку.

☝️ Атака, що відбулася вночі, охопила всю територію України. Російські війська випустили 215 засобів повітряного ураження, зокрема ракети та дрони. За офіційними даними, українська ППО знищила 48 ракет та 64 безпілотники, ще 68 дронів було втрачено через дії радіоелектронної боротьби.

Найбільших втрат зазнав саме Київ: підтверджено загибель щонайменше восьми людей, ще майже 80 отримали поранення. Дані оновлюються, роботи тривають.

Також раніше стало відомо, що 23 квітня Полтава стала мішенню для російських ударних безпілотників. Удар було спрямовано виключно по об’єктах цивільної інфраструктури. Атака дронів на Полтаву зачепила два райони міста. Частина влучань прийшлася на підприємства й відкриті території. У соціальних мережах повідомляли про тимчасові перебої з електропостачанням.