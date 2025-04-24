Кількість вбитих росіянами людей у Києві зросла до 12

У Святошинському районі столиці рятувальники деблокували ще два тіла з-під завалів. Таким чином, кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки в ніч проти 24 квітня зросла до 12 людей. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram 24 квітня.

📢 «Рятувальники деблокували ще два тіла з-під завалів у Святошинському районі», – зазначив він.

На місці події тривають пошукові роботи та ліквідація наслідків удару, завданого російськими військами.

Сумну звістку повідомив також Київський національний університет імені Тараса Шевченка: у результаті атаки загинули Нікіта та Софія Козлови, рідні брат і сестра, діти лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ Ярослава Козлова.

🔹 Нікіта, 2003 року народження, був студентом Національного транспортного університету.

🔹 Софія, 2005 року народження, нещодавно завершила навчання у фаховому коледжі Київського національного університету технологій та дизайну.

☝️ Нагадаємо, в ніч на 24 квітня російські війська атакували Київ дронами та ракетами. Унаслідок удару було пошкоджено об’єкти в шести районах столиці, найсильніше постраждав саме Святошинський.

📊 Раніше повідомлялося про 10 загиблих і 90 поранених, із яких 44 залишаються в лікарнях. Серед загиблих – двоє дітей 2003 та 2005 року народження, які, як стало відомо пізніше, були рідними братом і сестрою.

📆 У Києві оголошено День жалоби 25 квітня.

📢 «Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю», — написав очільник міста.