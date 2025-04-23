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США більше не гарант безпеки Європи — глава Пентагону

Денис Молотов
Денис Молотов
США більше не гарант безпеки Європи — глава Пентагону

Сполучені Штати більше не залишаються єдиним гарантом безпеки Європи та закликають союзників по НАТО до збільшення витрат на оборону. З такою заявою виступив міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу у Пенсильванії в середу, 23 квітня 2025 року.

📢 «Час Сполучених Штатів як єдиного гаранта європейської безпеки, минув. Це давно назрівало. Європа має посилити військову силу та посилити НАТО», — підкреслив Гегсет.

За словами очільника Пентагону, сучасні загрози вимагають нового підходу до колективної безпеки. Тому США вже передали керівництво контактною групою з питань оборони України Великій Британії та Німеччині. Це, як зазначив міністр, свідчить про зміну акцентів у системі західної оборонної кооперації.

Окремо він відзначив зобов’язання Польщі витрачати 5% ВВП на оборону, назвавши це прикладом для інших членів Альянсу.

📢 «2% — це вже недостатньо, враховуючи загрози, з якими може стикнутися та чи інша держава», — наголосив Гегсет, додавши, що час перегляду оборонних бюджетів настав.

За його словами, регіональна безпека вимагає не лише збереження Альянсу, а і його активного зміцнення через рівноправну участь кожної країни-члена.

☝️ Раніше шостий президент України Володимир Зеленський попереджав, що у разі виходу США з НАТО, Альянс може припинити існування, а наслідком цього стане масштабна війна в Європі.

📢 «НАТО просто не існуватиме, якщо США його покинуть», — заявив Зеленський.

Також раніше було повідомлено, що адміністрація Трампа розпустила спеціальну групу Міністерства юстиції США, яка займалася документуванням та розслідуванням воєнних злочинів рф, скоєних під час війни в Україні.

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