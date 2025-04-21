Понеділок, 21 Квітня, 2025
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DHL тимчасово зупиняє доставку до США для посилок дорожчих за $800

Денис Молотов
Денис Молотов
DHL тимчасово зупиняє доставку до США для посилок дорожчих за $800

Доставлення до США для приватних осіб від міжнародної логістичної компанії DHL тимчасово зупиняється. Йдеться про посилки, митна вартість яких перевищує 800 доларів. Про це 20 квітня повідомила пресслужба міжнародного логістичного оператора. Обмеження набуває чинності з понеділка, 21 квітня.

📢 «В результаті нещодавніх змін у нормативних актах Митної служби США ми стикаємося з багатоденними затримками при доставці в країну вантажів з будь-якого місця відправлення», — зазначено у заяві компанії.

У DHL пояснили, що з 5 квітня всі вантажі до США із заявленою митною вартістю понад $800 потребують попереднього митного оформлення. У попередні місяці таку процедуру проходили лише товари вартістю понад $2500.

Компанія уточнила, що доставлення до США для бізнес-замовлень поки не скасовується. Однак, юридичні особи також можуть зіткнутися з затримками через посилення вимог до імпорту.

📢 «Нові правила у США суттєво збільшили навантаження на логістичну систему. DHL змушена перерозподілити внутрішні ресурси та адаптувати процеси», — додали в компанії.

Обмеження є тимчасовим, і корпорація планує повернутися до повного спектра послуг після стабілізації ситуації.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що губернатор американського штату Каліфорнія, Гевін Ньюсом, подав до суду на 47-го президента США Дональда Трампа через впроваджені ним мита.

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