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Виплати українцям ВПП ООН продовжено

Денис Молотов
Денис Молотов
Виплати українцям ВПП ООН продовжено

Українці з-поміж найбільш вразливих категорій населення і надалі отримуватимуть фінансову підтримку від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України у п’ятницю, 25 квітня.

📢 «Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату допомоги до кінця травня включно. Отримувачам допомоги додатково нікуди звертатися не потрібно. Вона буде виплачена тим же способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту)», – зазначили у відомстві.

Програма діє з серпня 2023 року у партнерстві з Пенсійним фондом України та ВПП ООН. Вона передбачає щомісячні доплати пенсіонерам, людям з інвалідністю та іншим особам із низькими доходами, які проживають у районах активних чи потенційно можливих бойових дій та не отримують іншої міжнародної допомоги.

💵 Сума виплати розраховується як різниця між фактичною пенсією або соцвиплатою і фіксованим рівнем у 3250 гривень. Наприклад, якщо людина отримує 2700 гривень пенсії, вона додатково отримає 550 гривень від ВПП ООН.

📊 Загалом від серпня 2023 року таку допомогу вже отримали 507 тисяч українців. Загальна сума виплат склала понад 272 мільйони гривень.

☝️ Нагадаємо, раніше Сполучені Штати повідомили про скорочення фінансування окремих програм ООН, включаючи офіс Верховного комісара з прав людини, що також діяв в Україні.

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