Велика Британія збільшує виробництво 155-мм боєприпасів

Виробництво боєприпасів у Великій Британії стрімко зростає на тлі прагнення зменшити залежність від іноземних постачальників — зокрема зі США та Франції. Про це повідомило видання The Times у неділю, 20 квітня.

На підприємствах по всій країні встановлюються спеціальні модулі для виготовлення вибухової речовини RDX — ключового компонента у 155-мм артилерійських снарядах, попит на які суттєво зріс з початком широкомасштабної війни в Україні.

Компанії з оборонного сектору Великої Британії та Європи свідомо відмовляються від закупівель американського обладнання, остерігаючись зниження надійності США як партнера.

Серед них — BAE Systems, найбільший оборонний підрядник Європи, який, за інформацією газети, до літа 2025 року планує збільшити виробництво боєприпасів 155-мм у 16 разів порівняно з обсягами 2023 року.

📢 «Ми застосовуємо проривні технології, які стали найбільшим досягненням у сфері виробництва вибухових речовин за останні 50 років», — повідомляє джерело видання.

До цього BAE Systems імпортувала RDX зі США та Франції, але тепер переходить на власне виробництво, аби забезпечити повну автономію. Такий підхід дозволить не лише задовольнити внутрішні потреби, а й експортувати боєприпаси, не зважаючи на зовнішні обмеження.

Також підкреслюється, що Велика Британія вже передала Україні значну частину власних запасів снарядів, і саме ці обставини стимулювали інтенсифікацію виробництва.

📌 Нагадаємо, британський уряд оголосив про намір збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року. Це стане найбільшим зростанням видатків на армію з часів Холодної війни.

📌 Раніше стало відомо, що 14 квітня Британія переказала Україні другий транш у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів ($991 млн). Транш було профінансовано коштом доходів від заморожених російських активів.