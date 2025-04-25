У Херсоні поранено комунальників внаслідок атаки дрона

Удень п’ятниці, 25 квітня, російські війська здійснили чергову атаку на Херсон. Під обстріл дрона потрапила територія комунального підприємства КП «Парки Херсона». Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація (МВА).

📢 «Постраждали три водії та одна прибиральниця. Усі поранені перебувають у задовільному стані, їм надається необхідна медична допомога», – уточнили в МВА.

Після скидання вибухового пристрою з дрона спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

💥 У результаті удару пошкоджено техніку підприємства.

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📌 Також раніше внаслідок артилерійських обстрілів та дронових атак на житлові райони Херсона поранення отримали чотири цивільних, серед яких — 78-річна жінка.

📌 Також росіяни завдали удару дронами по одній з міських лікарень. У тому випадку повідомлялося про чотирьох постраждалих.

☝️ Нагадаємо, що в п’ятницю, 25 квітня, представники Маріупольського спротиву оголосили про успішну диверсію в столиці російської федерації. Про це повідомив ексрадник міського голови Маріуполя та очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.