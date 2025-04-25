П’ятниця, 25 Квітня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

У Херсоні поранено комунальників внаслідок атаки дрона

Денис Молотов
Денис Молотов
У Херсоні поранено комунальників внаслідок атаки дрона

Удень п’ятниці, 25 квітня, російські війська здійснили чергову атаку на Херсон. Під обстріл дрона потрапила територія комунального підприємства КП «Парки Херсона». Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація (МВА).

📢 «Постраждали три водії та одна прибиральниця. Усі поранені перебувають у задовільному стані, їм надається необхідна медична допомога», – уточнили в МВА.

Після скидання вибухового пристрою з дрона спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

💥 У результаті удару пошкоджено техніку підприємства.

📌 Також раніше внаслідок артилерійських обстрілів та дронових атак на житлові райони Херсона поранення отримали чотири цивільних, серед яких — 78-річна жінка.

📌 Також росіяни завдали удару дронами по одній з міських лікарень. У тому випадку повідомлялося про чотирьох постраждалих.

☝️ Нагадаємо, що в п’ятницю, 25 квітня, представники Маріупольського спротиву оголосили про успішну диверсію в столиці російської федерації. Про це повідомив ексрадник міського голови Маріуполя та очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Україна відповіла США на пропозиції щодо мирного плану

ПОЛІТИКА

Заклала вибухівку біля відділу поліції у Харкові: перед судом постане 15-річна дівчина

ПОДІЇ

На фронті відбулося 63 бойових зіткнення, з них 19 на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Заочно засудили ще одного колаборанта з Луганщини

КРИМІНАЛ

Знову відбулась зустріч путіна з Віткоффом у москві

ПОЛІТИКА

Україна та Європа відхилили деякі пропозиції США щодо закінчення війни – Reuters

ПОДІЇ

З’явились подробиці мирного плану у нових переговорах – ЗМІ

ПОЛІТИКА

На росії у москві партизани провели успішну диверсію на залізниці

ВІЙНА

У квітні рф значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України, кількість жертв зросла – місія ООН

ПОДІЇ

У Балашисі підірвали авто: загинув російський генерал Москалик

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип