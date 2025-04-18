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Колишню суддю Луганського адмінсуду викрили у держзраді

Денис Молотов
Денис Молотов
Колишню суддю Луганського адмінсуду викрили у держзраді

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) задокументували колабораційну діяльність колишньої судді Луганського окружного адміністративного суду. Вона зрадила присязі та добровільно перейшла на службу до окупаційної влади. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Колишню суддю Луганського адмінсуду викрили у держзрадіЗа даними слідства, ще у 2014 році, після початку збройної агресії росії проти України, суддя Луганського окружного суду не залишила захоплену територію та не приєдналася до законно переміщеного суду. Натомість вона однією з перших добровільно подала документи на участь у створенні так званого «верховного суду лнр».

У серпні 2018 року вона пройшла відповідний відбір за процедурами країни-агресора та була призначена спочатку «суддею верховного суду лнр», а згодом — «заступницею голови та головою судової колегії з адміністративних справ» в цій незаконній структурі.

Колишню суддю Луганського адмінсуду викрили у держзрадіВідомо, що зрадниця прийняла присягу так званої «судді лнр» і відтоді бере особисту участь у функціонуванні псевдосудової влади на окупованій території. Вона виносила незаконні рішення, що, як підкреслюють у СБУ, завдавали шкоди національній безпеці України.

У вересні 2023 року диктатор рф путін підписав указ про її призначення на нову посаду – «заступниці голови верховного суду лнр». Зараз вона продовжує впроваджувати судову систему держави-окупанта на тимчасово окупованій частині Луганщини, формує незаконні «органи правосуддя» та виконує функції квазисудової влади.

🔷 Слідчі ДБР на підставі матеріалів СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 — державна зрада;
  • ч. 7 ст. 111-1 — колабораційна діяльність у вигляді зайняття посади у незаконних судових органах на тимчасово окупованій території.
📌 Досудове розслідування триває.

Оперативні дії проводили співробітники Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях у взаємодії з територіальним управлінням ДБР, що розташоване в місті Полтава. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

☝️ Також нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України (СБУ) колаборанта з Золотого, який очолює окупаційну адміністрацію міста, засуджено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вирок було винесено заочно, оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій території Луганщини.

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